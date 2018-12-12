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Çağlar, kabri başında anıldı

Geçtiğimiz yıl görevi başında vefat eden İstanbul Ticaret Odası’nın 19. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar, ölümünün birinci yılında kabri başında anıldı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 10:03
Çağlar, kabri başında anıldı

İstanbul Ticaret Odası’nın geçtiğimiz yıl görevi başında vefat eden 19. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar, ölümünün birinci yılında kabri başında anıldı. İstanbul Ticaret Odası mensupları dün sabah namazında Sahrayı Cedid Camii’nde bir araya geldi. Namazı müteakip Çağlar için Kur’an-ı Kerim okundu. Ardındanİbrahim Çağlar’ın Sahrayıcedid Mezarlığı’ndaki kabri başında dua edildi.

Hayırla yâd edilecek

Anma merasimine Çağlar’ın oğlu Mehmet Çağlar ile İTO Meclis Başkanı Öztürk Oran, İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, İTO Meclis Üyeleri ve mensupları ile sevenleri katıldı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı açıklamada İbrahim Çağlar’ın her zaman hizmetleriyle anılacağını söyledi. Avdagiç, “Eminim ki, İbrahim Çağlar adı her zaman yaşayacaktır. Çağlar’ı vefatının birinci yılında rahmetle anarken, camiamıza yaptığı hizmetleri her daim hayırla yâd edeceğiz” dedi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 10:03
  1. İstanbul Ticaret Odası
  2. 19. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar
  3. Sahrayı Cedid Camii
  4. Kur’an-ı Kerim
  5. İbrahim Çağlar
  6. Sahrayıcedid Mezarlığı
  7. İTO Meclis Başkanı Öztürk Oran
  8. Mehmet Çağlar
  9. İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç
  10. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak
  11. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay

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