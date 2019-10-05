Çağlar Çorumlu kimdir? Çağlar Çorumlu kaç yaşında nereli? Güldür Güldür Şevket

Oynadığı karakterlerle izleyicileri güldürmeyi başaran ünlü oyuncu Çağlar Çorumlu'nun hayatı, son zamanlarda birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Peki, Çağlar Çorumlu kimdir? Çağlar Çorumlu kaç yaşında nereli? Çağlar Çorumlu hangi filmlerde oynadı? İşte detaylar...

4 Aralık 1977'de Merzifon'da dünyaya geldi. Eğitimci bir aileden gelen Çağlar Çorumlu'nun annesi ve babası öğretmendir. 1994 yılında, Merzifon Lisesi'nden mezun oldu. Daha sonra, Eskişehir'e yerleşti. 2000 yılında Anadolu Üniversitesi "Turizm ve Otel İşletmeciliği" bölümünden mezun oldu. Eskişehir'de yaşadığı yıllarda, okuduğu üniversitenin "tiyatro kulübü"ne katıldı. Kendisindeki oyunculuk yeteneğini ilk olarak, bu tiyatro kulübünün yönetmeni olan Tolga Evren'in desteği ile fark etti. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra, tiyatro eğitimi almak ve tiyatro hayatına profesyonel olarak devam etmek için 2000 yılında İstanbul'a yerleşti. Bir yıl "MSM ACTOR STUDIO"da tiyatro eğitimi aldı ve 2001 yılında mezun oldu.

Mezun olduktan sonra, hemen televizyon ve tiyatro sektöründe kendine yer buldu. Profesyonel olarak çalıştığı ilk tiyatro olan Kabare Taksim'e katıldı. Ardından, Kabare Taksim ekibinin yaptığı bir dizi olan 7 Numara dizisinde Yusuf Güdük karakterini canlandırdı. "Kabare Taksim"den sonra Komedi Kılçık adlı grupta kabare oyunculuğu yapmaya devam etti. Daha sonra, 2007 yılında İstanbul Efendisi adlı oyun ile, İstanbul Şehir Tiyatroları'na katıldı. 2013 yılında, altı yıl oyuncu olarak çalıştığı bu kurumdan istifa etti. Yine 2013 yılında kendi tiyatrosu TiyatrOPS'u kurdu. Yazar Koffi Kwahulé'nin "Big Shoot" adlı oyunu TiyatrOPS tarafından 18 Ocak 2014 tarihinde sahneye konmuştur.

Çağlar Çorumlu Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra, 2001 yılından bu yana pek çok dizide ve sinema filminde rol aldı. Ayrıca, animasyon ve reklam dublaj çalışması da yapmaktadır. Çağan Irmak'ın 2010 yılı yapımı Prensesin Uykusu adlı filmindeki Aziz karakteri ile dikkatleri üzerine çekmiş ve övgüye layık görülmüştür. Ayrıca 2012 yılında 16. Yapı Kredi Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde, Şark Dişçisi adlı oyunda Taparnigos rolü ile "Yılın En Başarılı Müzikal Komedi Erkek Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.