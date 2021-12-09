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Gündem Çağdaş ülkelerde 'zina suç olmaz' diyen Melis Alphan, Seren Serengil'in 'zina yasası' çıkışını hedef aldı!
Gündem

Çağdaş ülkelerde 'zina suç olmaz' diyen Melis Alphan, Seren Serengil'in 'zina yasası' çıkışını hedef aldı!

Müslümanları çirkin sözlerle hedef alan Melis Alphan, şimdi de zinanın suç olarak sayılmasının çağdaşlıkla bağdaşmadığını söyleyerek Seren Serengil'in 'zina yasası' çıkışını hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 01:32:00 - 2021-12-09 01:47:06
Çağdaş ülkelerde 'zina suç olmaz' diyen Melis Alphan, Seren Serengil'in 'zina yasası' çıkışını hedef aldı!

Terör örgütü PKK propagandası yapan ve Müslümanları her fırsatta hedef alan Melis Alphan, Seren Serengil'in 'zina yasası' çıkışıyla ilgili yaptığı paylaşımda hadsiz ifadeler kullandı.

Gazeteciliği, Türkiye’nin milli ve ahlaki değerlerine saldırı olarak kullanan Melis Alphan sosyal medya hesabından 'zina yasası' ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

"Zina yasası çıkmazsa herkesin yuvası yıkılacak." diyerek 'zina yasası'nın çıkmasını isteyen Seren Serengil'in sözlerini alıntılayan Alphan, zinanın suç olarak sayılmasının çağdaşlıkla bağdaşmadığını söyledi.

Kadını koruyacak 'zina yasası'na karşı çıktı

Daha önce defalarca Müslümanları kirli ağzıyla hedef alan Alphan, kadınları ve gayrimeşru ilişki sonucu dünyaya geldikten sonra anneleri tarafından çöplere atılan bebekleri koruyacak olan 'zina yasası'nın kadınları mağdur edeceğini ileri sürdü.

Zinanın çağdaş hukuk sistemlerinde suç olmadığını ve sadece şeriatle yönetilen ülkelerde olduğunu söyleyen Alphan adeta gayrimeşru ilişkileri çağdaşlık olarak yorumladı.

Melis Alphan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Genel ahlakçı Seren Serengil şu anda tv’de: “Bu ülkede söyleye söyleye zina yasasını yeniden çıkarttıracağım” diyor. Zina yasasının en çok kadınları mağdur edeceğinden habersiz. Çağdaş hukuk sistemlerinde zina suçu olmaz, sadece şeriatla yönetilen ülkelerde olur.” 

 

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