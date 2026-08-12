Çağdaş Cam, 2026’nın ilk yarısında güçlü bilanço yapısını korudu

Türkiye’de cam alanında ilk tasarım merkezine sahip şirketlerden biri olan ve Avrupa’nın en yüksek cam işleme kapasitesine sahip olan Çağdaş Cam, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve cam fiyatlarındaki gerilemeye rağmen güçlü özkaynak yapısını ve net nakit pozisyonunu korudu.

2026 yılının ilk altı ayında Çağdaş Cam’ın cirosu 1 milyar 318 milyon TL, FAVÖK’ü (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) 114,3 milyon TL, esas faaliyet kârı ise 41,4 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin brüt kârı 189,2 milyon TL olurken, brüt kâr marjı yüzde 14,35 seviyesinde gerçekleşti. Şirketin toplam varlıkları 30 Haziran 2026 itibarıyla 6,9 milyar TL ile yıl sonu seviyesini korurken, özkaynakları 5 milyar 247 milyon TL oldu. Böylece özkaynakların toplam varlıklar içerisindeki payı yüzde 75,3 seviyesinde gerçekleşti. Yine aynı dönem itibarıyla 176,7 milyon TL net nakit pozisyonuna sahip olan şirket, güçlü finansal yapısını bir kez daha ortaya koydu.

Şirketin 191 milyon TL olan gerçekleşen net dönem zararı ise ağırlıklı olarak enflasyon muhasebesi uygulamasından kaynaklanan ve nakit çıkışı gerektirmeyen muhasebe düzeltmelerinin etkisini yansıtırken, üretim kazançlarına uygulanacak kurumlar vergisi oranının 2027 itibarıyla %25'ten %12,5'e düşürülmesinin, önümüzdeki dönemlerde kârlılığa olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

“176,7 milyon TL net nakit pozisyonu ile sermaye yapımız sağlam”

Çağdaş Cam’ın 2026 yılı ilk yarı sonuçlarını değerlendiren Çağdaş Cam CEO’su Serdar Raşit Pirinç, zorlu ekonomik koşullara rağmen güçlü özkaynak yapısını ve nakit pozisyonunu koruduklarını belirterek şunları söyledi:

“2026 yılının ilk yarısını, enerji dönüşümünün stratejik bir paydaşı olma vizyonumuz doğrultusunda attığımız adımların somut karşılığını görmeye başladığımız bir dönem olarak geride bıraktık. Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve bölgemizde süregelen jeopolitik gerilimler, enerji arz güvenliğini gündemin ilk sırasında tutmaya devam ederken, bu tablo, yenilenebilir kaynaklara yönelimi bir tercih olmaktan çıkarıp zorunluluğa dönüştürüyor. Güneş paneli camları segmentindeki uzmanlığımız ve yatırım öngörümüz, bu konjonktürde şirketimize belirgin bir konumlanma avantajı sağlıyor. Yüzde 75,3 özkaynak oranı, yüzde 8,7 gibi düşük bir toplam finansal yükümlülük/özkaynak oranı ve 176,7 milyon TL net nakit pozisyonu ile sektörün en sağlam sermaye yapılarından birine sahibiz. Bu güçlü yapı, finansman maliyetlerinin yüksek olduğu mevcut ortamda yatırımlarımızı ağırlıklı olarak özkaynaklarımızla finanse etmemize olanak sağlıyor. Nitekim 22 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Olağan Genel Kurul Toplantımızda, devam eden yatırımlarımızın finansmanı ve bu güçlü yapının korunması amacıyla 2025 yılı kârının dağıtılmayarak yedeklere aktarılması pay sahiplerimizce onaylandı. Bu stratejik tercih, Manisa yatırımlarımızın dış finansman bağımlılığı asgari düzeyde tutularak hayata geçirilmesini sağlayacak. JCR Eurasia Rating tarafından Şirketimize verilen AA- (tr) uzun vadeli ulusal kredi notu ve ‘durağan’ görünüm, finansal yapımızın sağlamlığını bağımsız bir bakış açısıyla teyit etti.”

“Yeni fabrika ve kapasite artırım yatırımları hasılat ve kârlılığımızı olumu etkileyecek”

2026 yılının ikinci çeyreğinde, Çağdaş Cam’ın sermaye yapısını güçlendirmeye ve yatırımcı tabanını genişletmeye yönelik önemli adımlar attıklarını anlatan Pirinç, şöyle devam etti:

“30 Haziran 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararımızla, halka arz sonrası dönemde pay likiditemizi artırmak amacıyla çıkarılmış sermayemizin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %1.300 oranında bedelsiz artırılmasına karar verildi. Paylarımız 1 Temmuz 2026 itibarıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı. Eş zamanlı olarak yatırım programımız da planlandığı şekilde ilerliyor. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yeni fabrika binamız ile enerji camı kapasitemizi kademeli olarak artıracak yeni hat yatırımımız, önümüzdeki dönemde hasılat ve kârlılık üzerinde olumlu etki yaratacak. Ayrıca haziran ayında Nazilli OSB'deki tesisimize bitişik 3.376 m²'lik arsayı satın alarak bu bölgedeki büyüme alanımızı da genişlettik. 26 Haziran 2026 tarihinde de TSRS kapsamındaki raporlama ve iklim yükümlülüklerimizi yönetmek üzere Sürdürülebilirlik Komitemiz kuruldu. Önümüzdeki dönemde temel önceliklerimiz; devreye giren yeni kapasitemizin kullanım oranını yükselterek birim maliyet avantajı yaratmak, işletme sermayesi yönetimini daha da etkinleştirmek ve Manisa yatırımlarımızın katkısıyla katma değerli ihracat payımızı artırmaktır. Yılın ikinci yarısında bu alanların her birinde kademeli bir iyileşme öngörüyoruz.”