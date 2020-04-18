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Spor

CAF finallerine koronavirüs engeli

2020-04-18 21:51:53 -
CAF finallerine koronavirüs engeli

İSTANBUL (AA) - Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Şampiyonlar Ligi ve Konfederasyon Kupası final maçlarının ertelendiğini duyurdu.

CAF'tan yapılan açıklamada, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 2020 Şampiyonlar Ligi'nin 29 Mayıs ve Konfederasyon Kupası'nın 24 Mayıs'ta oynanması planlanan final müsabakalarının ertelenmesine karar verildiği belirtildi.

Yeni maç takviminin ilerleyen günlerde açıklanacağı kaydedildi.

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