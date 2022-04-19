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Spor Cadiz'den tarihi galibiyet
Spor

Cadiz'den tarihi galibiyet

La Liga'da Barcelona, Cadiz'e Lucas Perez'in 48. dakikada attığı golle 1-0'lık skorla yenildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-19 01:55:00 -
Cadiz'den tarihi galibiyet

La Liga'nın 32. haftasında Barcelona sahasında oynadığı maçta Cadiz'i ağırladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanırken, ikinci yarının hemen başında 48. dakikada Lucas Perez ile golü bulan Cadiz galibiyete ulaştı.

Barcelona'nın rakip kalede yarattığı tehlikeleri önleyen kaleci Jeremias Ledesma, maçın yıldızlarından biri oldu. Nou Camp Stadı'nda tarihindeki ilk galibiyeti alan ve düşme hattından çıkan Cadiz, 31 puanla 16. sıraya yükseldi.

La Liga'da 15 maç sonra yenilgi alan Barcelona son olarak, 4 Aralık'ta yine Nou Camp'ta Real Betis'e 1-0 mağlup olmuştu. Barcelona, 14 Nisan'da UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında sahasında karşılaştığı Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına da 3-2 yenilip, kupadan elenmişti.

Ligde bir maçı eksik olan Katalan takımı, 60 puanla 2. sırada yer aldı. Ligin bitimine 6 hafta kala 75 puanla lider olan Real Madrid, Barcelona'nın aldığı yenilgiyle şampiyonluğa daha da yaklaştı.

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