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Gündem Çadıra giren yılan paniği böyle son buldu!
Gündem

Çadıra giren yılan paniği böyle son buldu!

Yeniakit Publisher
2023-08-15 19:47:00 -
Çadıra giren yılan paniği böyle son buldu!

Malatya'da çadırda yaşayan vatandaşların fark ettiği yılan görevlilerce etkisiz hale getirildi.

Olay, 16.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Alacakapı Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Hanardı Sokak içerisinde bulunan bir çadıra giren yılan korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Çadırda kalan vatandaşların fark ederek büyük panik yaşadığı olayda ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaklaşık 15 dakika süren bir çalışma sonrası yakaladıkları yılanı doğaya salarken, çadır sakinleri derin bir nefes aldı.

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