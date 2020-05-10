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Aktüel

Çad’ın başkenti Encemine, Kovid-19'la mücadele kapsamında karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-10 21:08:33 -
Çad’ın başkenti Encemine, Kovid-19'la mücadele kapsamında karantinaya alındı

HARTUM (AA) - Orta Afrika ülkesi Çad’ın başkenti Encemine'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 2 hafta karantina tedbirleri uygulanacak.

Hükümetten yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla başkent Encemine 2 hafta süreyle karantinaya alındı.

Kargo ve gıda ürünleri taşıyanlar dışında araçların başkente giriş ve çıkışının yanı sıra nüfusun yoğun olduğu kentler arası seyahatler de bu sürede yasaklandı.

Afrika genelinde olduğu gibi Çad’da da test imkanlarının yetersizliği nedeniyle salgınla ilgili sağlıklı raporlara ulaşılamıyor.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) son verilerine göre, Çad’da şu ana kadar 322 vaka görüldü, 31 kişi hayatını kaybetti.

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