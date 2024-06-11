Cadillac hiper otomobil için çalışıyor

Süper otomobiller son yıllarda hızla büyürken, bir Amerikan devi hypercar (hiper otomobil) pazarına girmek istiyor olabilir. Ortaya çıkan son söylentiler, Cadillac’ın hiper otomobil geliştirmek istediğini ortaya koydu. Cadillac’ın üst şirketi GM’den önemli açıklamalar geldi.

GM Küresel Tasarım Başkan Yardımcısı Michael Simcoe, verdiği bir röportajda Cadillac’ın yüksek performanslı bir otomobil üretmek istediğini dile getirdi. Şirketin hiper otomobil projesine sıcak baktığını söyleyerek bu pazarı araştırdığını aktardı.

Konuyla ilgili verdiği demeçte Simcoe, “Bir tane (hiper otomobil) üretmek ister miydik? Evet. Peki bir otomobil geliştiriyor muyuz? Bu çok fazla bilgi vermek olur” ifadelerini kullandı. Yani şirketin hypercar’a sıcak baktığını söyledi.

Bilmeyenler için hiper otomobil; yüksek performans, yenilikçi teknoloji ve yüksek fiyat etiketleriyle sınırlı sayıda üretilen lüks otomobillerdir. Bu araçlar genellikle 600 beygir gücünün üzerinde motor gücüne sahiptir.

Bu aslında Cadillac’ın ilk kez süper otomobil geliştirme girişimi değil. Şirket daha önce 2002’de çıkan Cien ve 2003’te sunulan Sixteen gibi konseptler göstermişti. V12 ve V16 motorlarla güçlendirilen bu konseptler, yeni nesil modellerin nasıl olacağını ortaya koydu.

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Yirmi yılı aşkın süre sonra hiper otomobil pazarı patlamış durumda. SSC Tuatara, Koenigsegg Jesko ve Bugatti Bolide gibi modeller pazarda büyük ses getirdi. Cadillac ise hızla büyüyen ultra lüks pazarı kabul ederek, hiper otomobilin içten yanmalı veya elektrikli olabileceğini söyledi. Cadillac ayrıca 2026 yılında F1’e de katılmak istiyor.