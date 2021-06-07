Caddebostan Sahili'nde deniz salyası! Felaket havadan böyle görüntülendi!
Marmara Denizi'nde oluşan deniz salyası endişeye neden olurken; Caddebostan Sahili'nde havadan çekilen görüntü felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
Caddebostan Sahili’nde dün akşam saatlerinde yoğunlaşan deniz salyaları felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
Deniz salyası havadan görüntülendi
Son aylarda Marmara Denizi’nde oluşan denizin dibini ve yüzeyini kaplayan deniz salyası havadan görüntülendi.
İstanbul sahillerinde yoğunluğunu artıran deniz salyası, Caddebostan sahil şeridini adeta kaplarken, havadan çekilen görüntülerde deniz salyasının etkisi altına aldığı alanın büyüklüğünü gözler önüne serildi.
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