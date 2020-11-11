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Aktüel Çad’da Çin petrol şirketi çalışanları rüşvetten gözaltına alındı
Aktüel

Çad’da Çin petrol şirketi çalışanları rüşvetten gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 00:12:09 -
Çad’da Çin petrol şirketi çalışanları rüşvetten gözaltına alındı

HARTUM (AA) - Afrika ülkesi Çad’da Çin petrol şirketi Greatwall Drilling’in iki çalışanı, vergi müfettişlerine 90 milyon CFA frangı (yaklaşık 1,5 milyon lira) rüşvet vermeye çalışırken yakalandı.

Cumhuriyet Savcısı Youssouf Tom, Greatwall Drilling’in çalışanlarının karıştığı iddia edilen rüşvet olayıyla ilgili basına açıklamalarda bulundu.

Savcı Tom, söz konusu çalışanların Genel Devlet Müfettişliğinde (IGE) görevli iki vergi müfettişine vergi kaçırmalarına göz yummaları karşılığında 90 milyon CFA frangı rüşvet teklif ettiğini açıkladı.

Rüşveti kabul etmeyen müfettişlerin ihbarıyla şüphelilerin nakit 90 milyon CFA frangı ile beraber yakalandığını söyleyen Tom, Greatwall Drilling şirketi çalışanı biri Çinli diğeri Çad vatandaşı iki kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

2013 yılından beri Çad’da faaliyet gösteren Greatwall Drilling şirketinin 9 milyar CFA frangı vergi borcu olduğu belirtiliyor.

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