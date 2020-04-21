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Aktüel

Çad, Angola'ya borcu kapsamında sığır göndermeye devam ediyor

2020-04-21 02:27:29 -
Çad, Angola'ya borcu kapsamında sığır göndermeye devam ediyor

DAKAR (AA) - Sahraaltı Afrika ülkesi Çad, Angola'ya olan 100 milyon dolarlık borcu kapsamında büyükbaş hayvan göndermeye devam ediyor.

Ulusal basındaki haberlere göre Çad, Angola'ya 2017'de önerdiği 'borcunu sığırlarla ödeme planı' kapsamında, üçüncü parti sığırları bu ülkeye gönderdi.

Angola'ya ulaşan 1176 sığır, Quiminha kentinde hastalık ihtimaline karşın kısa bir süre karantinada tutulacak.

Düşen petrol fiyatları nedeniyle ekonomisi kötüleşen Çad, 2017'de Angola'ya olan 100 milyon dolarlık borcunun bir kısmını büyükbaş hayvanla ödemeyi önermişti.

İki ülke, Çad'ın 2025'e kadar Angola'ya 75 bin sığır göndermesi konusunda anlaşmıştı.

Geçen ay, ilk parti sığırların gönderilmesinden bu yana Angola'ya 4 bin 500 sığır ulaşmış oldu.

Büyükbaş hayvan ihracatı, Çad'ın petrolden sonraki en büyük gelir kaynağını oluşturuyor.

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