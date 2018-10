C vitamini ile kışı sağlıklı geçirin!

C VİTAMİNİNİN FAYDALARI

Mevsimin meyvesi turunçgiller, doğal antioksidan C vitamininin çok önemli bir kaynağı. Kanser riskini azaltıyor, cilde, gözlere ve hafızaya iyi geliyor. Turunçgilleri, domates, yeşil biber, kuşburnu, lahana ve çilek gibi farklı taze sebze ve meyvelerle birlikte sofranızdan eksik etmeyin!

Sonbaharın gelmesiyle birlikte Türkiye'nin güneyinde özellikle Adana bölgesinde mevsimin en lezzetli meyveleri olan mandalina, limon, portakal ve greyfurt gibi turunçgiller tezgaha çıkar. Turunçgiller iyi bir C vitamini kaynağı olmasının yanı sıra diyet lifi, potasyum, folik asit ve flavonoidlerin de mükemmel kaynakları olarak bilinir. Ayrıca turunçgillerde bulunan naringenin ve hesperidin narenciyelere acımsı tadı veren bileşikler olup kan yağlarının ve kan şekerinin normal sınırlarda seyretmesinde inanılmaz faydalıdır. Özellikle turunçgillerde bulunan doğal antioksidan C vitamini, suda çözünen bir vitamin. Bu mevsimde C vitamininden zengin kaynaklardan yararlanmak için turunçgilin yanında domates, yeşil biber, kuşburnu, lahana ve çilek gibi birçok farklı taze sebze ve meyveye de sofralarınızda yer vermenizi tavsiye ederim.

C vitamini insan vücudunda üretilemediği ve depolanamadığı için besinlerle yeterli miktarda alınması elzem. Günlük önerilen alım düzeyi erkekler için 90, kadınlar için ise 75 mg. Sigara içen bireylerde ise gereksinim 35 mg artmakta. Ayrıca C vitamini günde 400 mg'ın üzerinde alındığında, fazlası idrarla atılır ve gereksiz yere C vitamini yüklemenin sağlığımıza yararı yoktur. Bu yüzden C vitaminini günlük olarak sağlıklı yiyeceklerden almak önemlidir.

C vitaminin vücutta birçok görevi var. Hücre duvarını bozacak birçok bileşeni nötralize ederek etkisiz hale getirir. Bu elzem vitaminden zengin sebze ve meyveler yeterli miktarda ve düzenli tüketildiğinde ağız, özofagus, mide ve göğüs kanserine yakalanma riski de azalmaktadır.

SOĞUK ALGINLIĞI DEVASI LİMON VE ZENCEFİL

Çalışmalarda C vitamini tüketiminin kan antioksidan seviyesini yüzde 30 artırdığı bulundu. Antioksidanlar hastalıklara karşı vücudun doğal savunma mekanizmalarını güçlendiren ve hücrelerinizi serbest radikal adı verilen zararlı moleküllerden koruyan bileşenlerdir. Ayrıca C vitamini, vücudun bağışıklık sisteminde önemli rol oynayan beyaz kan hücrelerinin üretimini de destekler. Havanın sürekli değiştiği bu mevsimde sıklıkla karşılaşılan soğuk algınlığına yakalanmadan önce düzenli olarak C vitamininden zengin beslenmek çok önemli. Hastalıklardan korunmak için bir limonun içine sarımsak sıkacağından geçirdiğiniz zencefili ve bir tatlı kaşığı balı ekleyerek tüketin.