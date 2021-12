C segment SUV fiyatları ne kadar?

TOGG, yola çıkmak için gün sayarken, Yerli elektrikli otomobilin geliştirme çalışmalarını sürdüren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yeni logosunu açıklamıştı. Yerli ve milli otomobil Togg'da seri üretim için hazırlık yapılıyor. Üretim hattı kurulumu için çalışmaların başladığı fabrikada, 62 robotun kurulumuna da başlandı. Hedef ise 2023'ün ilk çeyreğinde piyasaya çıkmak.

TOGG fiyatı ne kadar?

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Togg'un fiyatına ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti: "Rekabetçi olabileceğimizi düşünüyoruz. Biz yola çıktığımız andan itibaren 2023'te pazara girdiğimizde ülkemizde en fazla satılan C segment SUV'ların elektrikli araç olmayacağını düşündüğümüzden dolayı içten yanmalı araçlardan pazar payı almamız gerektiğini bilerek her şeyi planladık. Dolayısıyla 'günümüzde eğer C segmentinde bir SUV'un rekabetçiliğiyle rekabet edebilir misiniz' diye sorarsanız 'evet, rekabet edebiliriz.'"

C-SUV araçların fiyatları

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın Fiyatlar içten yanmalı C segment SUV ile rekabetçi olacak" açıklamasından sonra gözler piyasadaki benzinli ve dizel C SUV segmenti araçların fiyatları merak konusu oldu. İnternet haberin haberine göre, C-SUV araçların fiyatları şu şekilde Vatandaşlar C-SUV araçların fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte piyasada satılan bazı araçların liste fiyatları:

2021 Nissan Qashqai 1.3 Sky Pack Plus DCT: 584 bin TL

2021 Citroen C5 Aircross 1.5 BlueHDi Feel Bold AT: 644 bin TL

2021 Citroen C5 Aircross 1.6 Shine AT: 681 bin 500 TL

2021 Hyundai Tucson 1.6 CRDi Elite DCT: 656 bin 100 TL

2021 Hyundai Tucson 1.6 Comfort DCT 583 bin 810 TL

2021 Peugeot 3008 1.5 BlueHDi GT AT: 775 bin TL

2021 Peugeot 3008 1.6 Allure AT: 764 bin TL

2021 Volkswagen Tiguan 1.5 Life DSG: 648 bin 200 TL

2021 Dacia Duster Yeni 1.3 Prestige EDC: 449 bin TL

2021 Renault Kadjar 1.3 Touch Roof EDC: 628 bin TL.