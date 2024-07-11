BYD'nin 1 milyar dolarlık yatırımı sonrası Türkiye'yi radarlarına aldılar

ALJ Türkiye ve Avrupa Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, BYD'nin Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım kararına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Tarihi bir ana şahitlik ettikleri için çok heyecanlı ve gururlu olduklarını dile getiren Bozkurt, tüm yatırımlardan mutluluk duyduklarını ancak kendi alanında bir dünya lideri olan BYD gibi bir markanın Türkiye'ye gelmesinden de kat kat mutlu olduklarını söyledi.

ALJ Türkiye olarak Çin'in başta Avrupa olmak üzere bir açılma atağı yapacağını hep öngördüklerini dile getiren Bozkurt, "Hep demiştik ki 'biz Çinli üreticileri Türkiye'ye çekmeliyiz. Çünkü bir tanesini çekersek ondan sonra burada bir ekosistem oluşacak ve devamı gelecek. Ondan sonra gelen markaların içinde burada bir üretim hub'ı oluşmaya başlayacak' demiştik. Bu anlamda bu ilk yatırımı çekebilmek çok kıymetliydi. Bunun böyle de bir farklı anlamı var." ifadelerini kullandı.

"BELKİ FARKLI ENDÜSTRİLERDEN DE YATIRIMCILAR ARTIK TÜRKİYE'Yİ RADARINA ALACAK"

Bu yatırımın arkasından diğer Çinli üreticilerin Türkiye'yi ciddi anlamda radara alacaklarını düşündüğünü dile getiren Bozkurt, şöyle devam etti:

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"Birkaç farklı markanın daha önümüzdeki süreçte yatırım yapmak üzere buraya geleceğini düşünüyorum. Çünkü burada yatırım yapıp Avrupa pazarlarına gümrük birliği avantajından faydalanarak sıfır gümrükle araç ihraç etme şansları olduğunu onlar da biliyor. Zaten hep söylüyoruz, ülkemiz otomotiv üretiminde gerçekten kendisini kanıtlamış bir ülke. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman, burada mevcut üretim yapan fabrikaların da son 30, 40, 50 yıldır yaptıkları üretim kalitesini değerlendirdiğimizde, Çinlilerin Türkiye'yi seçmesi zaten bence kaçınılmazdı. İlk hamleyi de BYD yaptı. Dediğim gibi önümüzdeki süreçte diğer markaların da buraya gelmesi konusunda bu iyi bir ilk adım olacaktır. Hatta daha iddialı bir şey söyleyeyim. Otomotiv değil sadece, belki farklı endüstrilerden de yatırımcıların artık Türkiye'yi radarına almasıyla ilgili iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum."

"BİZ BYD İLE DİSTRİBÜTÖRLÜK OPERASYONLARINI YÜRÜTECEĞİZ"

BYD'nin distribütörlük konusunda Türkiye'de ALJ'yi tercih etmesinin de kendileri için çok önemli bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Bozkurt, "Bundan sonraki süreçte de biz BYD ile distribütörlük operasyonlarını yürüteceğiz. Onlar da üretim tarafını devam ettirecekler. Biliyorsunuz şu anda yatırım kararları açıklandı. Manisa'da bir alan belirlendi ve olabildiğince hızlı bir şekilde üretime başlamak için çalışmalara başlayacaklardır. Biz ALJ Türkiye olarak da BYD'nin burada bütün teknolojilerinin, yeni ürünlerinin en iyi şekilde Türk ekonomisine, Türk müşterilerine sunulması için 360 derece bir hizmet standardında hazırlıklarımızı yapıyoruz. Satış, pazarlama, satış sonrası müşteri memnuniyeti, tüketici finansmanı, ikinci el... Tüm bunları yani değer zincirinin tamamını sunacak şekilde BYD'yi Türkiye'de, Türkiye halkına, Türk müşterisine sunmak için heyecanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Ali Haydar Bozkurt, ALJ Türkiye olarak görüştükleri üretim ve yatırım ihtimali olan bütün gruplara, markalara, Türkiye'de üretimle ilgili potansiyeli anlatmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan Ali Haydar Bozkurt, açıklamalarının ardından BYD Başkan Yardımcısı ve BYD Amerika Üst Yöneticisi (CEO) Stella Li ile bir araya geldi.