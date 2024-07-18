BYD'nin 1 milyar dolarlık yatırımı sonrası... Türkiye'ye 300 milyon dolarlık dev müjde

RECEP YEŞİL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, bölgesel liderliğinin yanında küresel bir güç olma yolunda hızla yoluna devam ediyor.

Ekonomi yönetiminin attığı adımlar bazılarını rahatsız ederken dünyada söz sahibi üreticilerin de dikkatini çekiyor.

Çin’in en büyük otomotiv markalarından biri olan BYD’nin Türkiye’de yatırım yapıyor.

Anlaşma çerçevesinde yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi hayata geçirilecek. Ayrıca, mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi kurulması da öngörülüyor. Tüm bunlar Türkiye için 27 yıl sonra otomotiv sektöründe ilk dış yatırım olarak da kayıtlara geçti.

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300 milyon dolarlık dev bir tesis daha Türkiye'ye kazandırılıyor

Ekonomim.com.tr'de "135 bin konut yapıp 14 milyar doları yönetti, 300 milyon dolara lastik fabrikası kuruyor" başlıklı bir yazı kaleme alan Vahap Munyar önemli ifadeler kullandı.

Munyar, Türkiye'ye kazandırılacak 300 milyon dolarlık dev üretim tesisinin müjdesini verdi.

Mesa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıyan Vahap Munyar'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

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İhracatın parasal büyüklüğünü sordum, yanıtladı:

- Mesa İmalat’ın ihracatının üretimin yüzde 80’ine ulaştığı dönemler oldu. Şimdilerde 11.5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiriyor. Şirketimizin cirosu 1 milyar liranın üzerine çıktı.

Erhan Boysanoğlu, sohbet sırasında daha çok konut projelerinde öne çıkmış Mesa’yı sanayide de daha öne çıkaracak bir yatırımları üzerinde durdu:

- 2023 yılında Mesalas Lastik Sanayi A.Ş.’yi kurduk. Sanayi tarafımızla küçük oğlum Yiğit Boysanoğlu ağırlıklı olarak ilgileniyor. Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde 90 bin metrekarelik alanda yatırım yapıyoruz. İlk etapta 2 milyar lira harcıyoruz.

Bu yılın son çeyreğinde devreye girmesi öngörülen tesisin ürün yelpazesinden örnekler verdi:

- Birinci fazda forklift, traktör, römork ve yol dışı hizmet, ikinci fazda radyal (tekstil/ çelik) traktör, iş makinesi, toma, zırhlı personel taşıyıcı, hava savunma (İHA, SİHA, F-16), üçüncü fazda radyal binek, SUV, hafif ticari ve tam çelik kamyon/otobüs lastiği üretimi planlanıyor.

Yatırımın ikinci etabını da planladıklarına vurgu yaptı:

- Mesalas’ın ikinci etap yatırımı tamamlandığında bedel 300 milyon dolara ulaşacak.

Mesa Holding’in cirosunu paylaşıp, hedeflerini ortaya koydu:

- 2023’ü 9 milyar lira ciroyla kapattık. Bu yıl sonunda 15 milyar liraya ulaşmayı hedefliyoruz. Mesa’yı yeni dönemde konut dışındaki alanlarda büyüteceğiz.

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