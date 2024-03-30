BYD’den bir rekor daha geldi!

Mayıs 2021'de 1 milyonuncu yeni enerji aracını üreten BYD, 18 ay içinde bu rakamı hızla üçe katlamış ve bu tarihten 9 ay sonra 5 milyonuncu elektrikli ve plug-in hibrit araç üretimini gerçekleştirmişti.

BYD, 2023'ün son çeyreğinde 526 bin 409 adet elektrikli araç satışı gerçekleştirerek, bu dönemde dünyanın en çok tercih edilen elektrikli otomobil markası olmayı başardı.

Türkiye pazarına yaptığı girişle BYD, 2023 yılında global pazarda büyümeye devam ederken satışlarını önceki yıla oranla yüzde 337 artırdı.

Aynı zamanda UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası 2024'ün Resmi Partneri ve Resmi E-Mobilite Partneri olan BYD, bu iş birliğiyle birlikte futbol heyecanını, yeni otomobilleriyle bir araya getirecek.