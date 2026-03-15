Buzun üzerinde tarihi zafer! Bakan Bak’tan madalya kahramanı Furkan Akar’a tebrik!
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kanada’nın Montreal kentinde düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan bir başarıya imza atan milli sporcumuz Furkan Akar’ı tebrik etti. Erkekler 500 metre finalinde rakiplerini geride bırakarak bronz madalyaya uzanan Akar, bu alanda Türkiye’ye dünya şampiyonası tarihindeki ilk madalyasını kazandırarak adını altın harflerle tarihe yazdırdı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kanada'da düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak tarihi başarı elde eden Furkan Akar için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Furkan Akar, tarihimizde ilk defa kısa kulvar sürat pateni dünya şampiyonasında madalya kazanarak ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Kanada’nın Montreal kentinde düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda erkekler 500 metre finalinde bronz madalya kazanarak tarihi başarı elde eden milli sporcumuzu canıgönülden kutluyorum. Furkan Akar’ın başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, milli sporcumuzun başarılarının artarak devamını diliyorum."