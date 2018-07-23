Buzlukta kek nasıl saklanır?

Pek çok insan kek yaptıktan sonra bunları daha çok dışarıda bir kek kalıbı ya da poşetler içerisinde oda sıcaklığında muhafaza eder. Zamanla çok daha kolay bayatlamaya ve de tadını kaybetmeye başlayan bu yöntem yerine keklerin buzluklarda muhafaza edilmesi önerilir. Böylece uzun dönemde daha lezzetli kekler sağlıklı bir şekilde korunacaktır.

Öncelikle buzlukta saklanacak olan kekin buzlukta hava almayacak şekilde saklanması önerilir. Bunun için ise hava almayan bir kaba ya da buzdolabı poşetine konularak buzlukta saklanması gerekir.

Aksi halde kek buz tutabilir ya da kek çözüldüğünde dahi hafiften buz kokusu gelecektir. Bu yüzden buzlukta saklamakta özen gösterilmesi gereken ilk adım kekin hava almaması gerektiğidir.

Buzluktan sonra kekin çözülmesi için buzdolabının alt kısmına geçirilmesi ve kendi kendine çözülmeye bırakılması gerekir. Daha sonrasında dolaptan da çıkarılıp oda sıcaklığında biraz daha bekletilip servise hazır hale getirilmesi önerilir.

Dışarıdan önce buzdolabında adım adım çözdürmek kekin tazeliğini koruması adına daha faydalı olmaktadır. Çok acil durumlarda buzluk sonrasında mikrodalgada da kek çözdürülebilinir.

Fakat bu işlem her ne kadar hızlı olsa da diğer yöntemler kadar sağlıklı olmayacağı için öncelikli olarak buzdolabında ve sonrasında oda sıcaklığında beklemeye alınması tavsiye edilir.

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