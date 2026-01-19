  • İSTANBUL
Buzlanma kazaya yol açtı! Hafif ticari araç kanala devrildi

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde kar yağışıyla birlikte etkisini artıran buzlanma kazayı da beraberinde getirdi.

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayarak kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki kanala devrildi.

 

Edinilen bilgiye göre, ilçede etkili olan kar yağışı ve buzlanmayla birlikte kayan hafif ticari araç, yol kenarındaki kanala devrildi. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

