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Buzdolabı temizliği nasıl yapılır?

Buzdolabı nasıl temizlenir? Evde doğal temizleyiciler nasıl yapılır?

29 Kasım 2018 Perşembe 17:23
Buzdolabı temizliği nasıl yapılır?

BUZDOLABININ İÇİNİ TEMİZLEMEK İÇİN KARIŞIM SUYU

MALZEMELER

Yarım kova su
6 yemek kaşığı sirke
2 yemek kaşığı karbonat

Malzemeleri kovanın içerisindeki suyla karıştırın ve sünger yardımıyla buzdolabının içerisini güzelce silin. Bu karışım buzdolabı temizliğinde oldukça sık olarak kullanılmaktadır. Dökülen yemek kalıntılarını temizleyeme de yardımcı olacaktır. Kötü kötüleri yok ettiği gibi parlamasını da sağlayacaktır. Aynı zamanda sirkeli su ile silinen buzdolabının içerisinde bakteri oluşmaz. Deterjan ile temizlik yaptığınızda ister, istemez kalıntılar kalacaktır ve kimyasal madde içerdikleri için yiyeceklere kokusu sinecektir. Sirkeli su karışımıyla yaptığınız temizlik daha uzun süre buzdolabınızın temiz kalmasını sağlayacaktır. Buzdolabınızın temizliğine gereken özen ve önemi gösterirseniz eğer, uzun süre temiz ve sağlıklı kullanabilirsiniz.

DONDURUCU BÖLÜMÜNÜ İÇİN KARIŞIM SUYU

MALZEMELER

1 adet fısfıslı şişe
250 ml su
1 yemek kaşığı sirke
1 yemek kaşığı karbonat

Malzemeleri fısfıslı şişenin içerisine koyun ve iyice çalkalayın. Sonra dondurucunun her yerine sıkın ve sünger yardımıyla silerek temizleyin. Dondurucunun içerisinde koku daha çok oluşmaktadır. Bu önlemenin en önemli yolu bu karışım diyebiliriz. Bu karışım sayesinde dondurucuda oluşan kötü kokuyu yok edeceksiniz ve uzun süre koku oluşmasını da engellemiş olacaksınız.

BUZDOLABININ LASTİKLERİNİN TEMİZLİĞİ İÇİN

Buzdolabının içerisi kirlendiği gibi lastikleri de kirlenecektir. Elbette onunda temizliği biraz farklıdır ve uzun süre kalıcılık sağlayacaktır. Lastiğe karbonat dökün ve temiz kullanılmayan diş fırçasını hafif ıslatarak tüm lastiği ovarak fırçalayın. Ardından nemli bir bezle kurulayarak, temizleyin. Buzdolabının lastiğini temizlemek aynı zamanda ömrünü de uzatacaktır ve gevşemesini engelleyecektir.

BUZDOLABININ DIŞININ TEMİZLİĞİ

Raflarda kullanılan temizleme karışımını dış yüzeyini temizlemek içinde kullanabilirsiniz. Sünger yardımıyla ve süngerin yumuşak tarafıyla silmeye özen gösterin. Daha sonra ilk katı nemli bir bezle silin ve ardından kuru bezle tekrar silerek temizliği bitirebilirsiniz.

Buzdolabının içindeki kötü kokuları engellemek için, bir miktar kahveyi ağzı açık olarak, buzdolabının kenar rafından birine koyarak kötü kokuları engellemiş olun. Arada bir kahveyi karıştırarak kokuyu dağıtın. 15 günde 1’de kahveyi değiştirmeyi unutmayın. Aynı zamanda limon ve karbonat da, kahvegibi buzdolabında oluşan kötü kokuları engeller. Buzdolabının içinden çıkardığınız rafları ve bölmeleri artık yerlerine takabilirsiniz. Parlayan rafların ve bölmelerin karşısında mest olacaksınız. Adeta yeni dolap aldığınızı hissedeceksiniz.

 

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 17:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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