Buzdolabı düzeni nasıl sağlanır?

Buzdolabınızın derecesini 1°C - 4°C arasında tutmaya çalışın, böylece yiyecekleriniz en fazla 5°C 'de saklanmış olur.

Asla sıcak yiyecekleri buzdolabına kaldırmayın; buzdolabınızın derecesini yükseltir ve gıda zehirlenmeleri ile yemeklerin gereksiz yere bozulmasına yol açar.

Açıldıktan sonra kavanozlarda saklanan soslar ve reçeller buzdolabında saklanmalı.

Pişmiş yiyecekler uygun şekilde kaplanmalı, çiğ et ve balık ise kaplanıp hava almayan kaplarda buzluk bölümünde saklanmalı..

Önceden pişirdiğiniz yiyecekler, şarküteri etleri gibi pişirmenize gerek olmayan yiyecekleri üst raflarda saklayın. Pişmiş ve hemen yemeye hazır yiyecekleri de en üst rafta saklayın. Bu yiyecekleri her zaman çiğ yiyeceklerinizin üstünde tutun. Aksi takdirde çiğ yemekler pişmiş yemeklerinizin üzerinde damlayabilir ya da düşebilir ve bakteri bulaştırabilir.



Süt, peynir, yoğurt ve tereyağı gibi süt ürünlerini orta ve alt raflar saklayın.

Sebzeler, yeşillikler ve meyveler kapalı yerlerde saklanmalıdır; buzdolabınızın çekmeceleri de bu yiyecekler için en uygun bölümdür.

Buzdolabınızın en sıcak ve en çok ısı değişikliğine maruz kalan bölümü kapısıdır. İçinde koruyucu maddeler olan soslar, reçeller ve meyve suları gibi yiyecekleri burada saklayın.

Buzlukta çiğ et ve balık saklanmalıdır. Buzluğa bu gibi yiyecekleri koymanız diğer yiyeceklerinize mikrop bulaşmasını da önler.

Buzdolabınızı düzenli olarak temizleyin. Ulaşılması zor köşeleri eski bir diş fırçasıyla temizleyebilirsiniz.

Salata malzemeleri ve taze yeşillikleri buzdolabınızın arkasından uzak tutun ve temas etmelerine izin vermeyin yoksa bu hassas sebzeler donup bozulabilir. İsterseniz yukarıda anlattığımız gibi buzlukta onlara bir bölüm ayırabilirsiniz.

Tereyağı ve yumuşak peynirler gibi süt ürünlerini çok soğukta saklamanıza gerek yok. Buzdolabınızın kapısında da saklayabilirsiniz.

Yumurtalarınız aynı sıcaklıkta tutulduğunda ömrünü daha uzun süre korur. Bu yüzden yumurtaları buzdolabınızın orta rafında saklamanız iyidir.

Bu arada unutmayın

Elma, avokado, muz, erik, şeftali, armut ve domates gibi meyveler gaz saldığı için buzdolabınızdaki sebzelerin erken bozulmasına sebep olur.