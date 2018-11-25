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Buz pateninde madalya yağmuru

- Milli buz patenciler, Polonya'da düzenlenen Short Track Challenge Serisi-1 Yarışması'nda 13 madalya kazandı

25 Kasım 2018 Pazar 23:56
Buz pateninde madalya yağmuru


İSTANBUL (AA) - Short Track Challenge Serisi-1 Yarışması'nda milli sporcular, 13 madalya kazandı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Sanok şehrinde düzenlenen yarışmada milliler, 9 altın, 4 gümüş madalyanın sahibi oldu.

Furkan Akar, gençler B kategorisi 500 ve 1500 metrede altın, Metehan Atan 1000 metrede gümüş madalya kazandı. Furkan Akar ayrıca 39 sporcunun yarıştığı gençler B kategorisinde kategori birinciliğini elde etti.

Gençler A kategorisi 1000 metrede Tunay Şimşek altın madalya kazanırken, 500 ve 1500 metrelerde gümüş madalyanın sahibi oldu. Tunay Şimşek aynı kategoride ise 20 sporcu arasında kategori birinciliğini kazandı.

Fırat Yardımcı, büyükler kategorisinin 500 metresinde gümüş madalya, 1000 ve 1500 metrelerinde ise altın madalyanın sahibi oldu. Fırat Yardımcı aynı kategoriyi ise ilk sırada tamamladı.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 23:56
  1. buz pateni
  2. paten
  3. Short Track Challenge Series-1

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