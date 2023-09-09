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Siyaset Buyurun size fikir özgürlüğü! CHP'li Örnek: 'Alper Taşdelen'i eleştirdiğim için darbedildim'
Siyaset

Buyurun size fikir özgürlüğü! CHP'li Örnek: 'Alper Taşdelen'i eleştirdiğim için darbedildim'

Yeniakit Publisher
2023-09-09 20:45:00 -
Buyurun size fikir özgürlüğü! CHP'li Örnek: 'Alper Taşdelen'i eleştirdiğim için darbedildim'

CHP üyesi Niyazi Örnek, CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Alperen Taşdelen’i sosyal medyada eleştirdiği için CHP’li meclis üyeleri tarafından darbedildiğini söyledi.

CHP üyesi Niyazi Örnek adlı kişi, Çankaya Belediye Başkanı Alperen Taşdelen’e yönelik sosyal medya hesabından bazı eleştirilerde bulundu.

Çankaya’nın Dikmen semtinde yaşadığını belirten Örnek, Çankaya Belediyesi'ni ilgilendiren bir konudan ötürü belediyenin yolunu tuttu. Problemin çözümü için meclis üyelerinin yer aldığı belediyenin 9’uncu katına çıkan Örnek, hayatının şokuyla karşılaştı. Örnek, Belediye Başkanı Taşdelen’i eleştirdiğini öğrenen CHP’li meclis üyeleri Yeliz Aşçı ve Cem Baloğlu tarafından darbedildiğini iddia etti. CHP'li Örnek, yaşadığı korku dolu anları İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı.

'Küfür, tekme, tokat...'

"Sağ olsun beni karşılayan ilk hanımefendi derdimizle ilgilenmek istedi. Bizi yönlendirmek istedi. Tam koridordan geçerken saldırıya uğradım" diyen Örnek, iddialarını şöyle dürdürdü:

Özellikle grup başkanı Yeliz Aşçı ve Cem Baloğlu aşırı şekilde üzerime yüklendiler. Orası gerçekten aşırı şekilde kalabalıktı. Dün de Belediye meclis üyeleri toplantıları vardı. Çok büyük bir arbede yaşandı. Beni zor kaçırdılar oradan. Diğer vatandaşlar ve arkadaşlar araya girdiler. Hakaret, küfür, tekme ve tokat aklınıza ne gelirse her şey vardı.

Örnek, Taşdelen’i sosyal medya hesabından seviyeli şekilde eleştirmesine rağmen CHP’li meclis üyelerinin saldırısına uğradığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:
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Mesajımda, Alper Taşdelen’in beceremediğini vurguladım. Bunların zorlarına gitmiş. ‘Nasıl böyle şeyler paylaşırsın’ dediler. Biz eleştiremeyecek miyiz? Ben bu olmamış demeyecek miyim? Hiçbir zaman kimseye, arsız ve hırsız demedim. Bir defa kendisi (Taşdelen) kibir abidesi bir adam. Hiç kimse sevmez ve yanında hiç kimse barınamaz.

Darbedildiğini iddia eden Örnek'in ilgili sosyal medya mesajı şöyle:

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