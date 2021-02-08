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Otomotiv Büyümeyi kalıcı kılacağız
Otomotiv

Büyümeyi kalıcı kılacağız

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, küresel salgının büyük sıkıntılara sebep olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 16:26:00 -
Büyümeyi kalıcı kılacağız

Salgına rağmen hedeflerinden vazgeçmediklerini kaydeden Çelik, şöyle konuştu: “Göstermiş oldukları üstün gayretle revize ettiğimiz hedefi de geçen tüm firmalarımıza teşekkür eder, örnek başarılarından dolayı kendilerini kutlarım. Pandeminin etkisinin sürmesi nedeniyle 2021 yılının özellikle ilk çeyreği de zorlu geçecek gibi gözüküyor. Bununla birlikte gerek ana gerekse tedarik sanayi açısından güçlü altyapımızla değişen ticaret dengelerinde avantajlı konumumuzu sürdüreceğimize ve büyümeyi kalıcı hale getireceğimize inanıyoruz.”

2.3 milyar dolarlık ihracat

Bu arada otomotiv sektörünün 2021 Ocak ayı ihracatı 2020 Ocak ayına göre yüzde 5.5 düşüşle 2.3 milyar dolar oldu. Ürün grupları bazında tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 4 artarak 890 milyon dolara yükseldi. Binek otomobil dış satımı yüzde 20 azalışla 824 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı 2020’nin aynı ayına kıyasla yüzde 28.5 artışla 427 milyon dolara ulaştı. Otobüs-minibüsmidibüs dış satımı yüzde 66 azalışla 46 milyon dolara geriledi.

Almanya ilk sırada

Otomotiv endüstrisi, en büyük pazarı olan Almanya’ya geçen ay 321 milyon dolarlık ürün sattı. Sektör, ikinci sıradaki Fransa’ya 305 milyon dolarlık, üçüncü sıradaki İtalya’ya ise 214 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

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