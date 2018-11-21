Büyümeye pozitif katkı devam edecek

YENİ AKİT / MEHMET CANITATLI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Albayrak, ekonominin son yıllarda çok sayıda iç ve dış şoklara maruz kaldığını belirterek şu tespitlerde bulundu:

15 Temmuz 2016’daki menfur darbe girişimi, Suriye kaynaklı jeopolitik riskler ve artan terör saldırıları ekonomide planlanan yapısal dönüşümlerin gerçekleşmesine fırsat vermedi.

Küresel finansal koşullardaki dalgalanmaların da etkisiyle makroekonomik istikrar zarar görmüştür. Bu şokları bertaraf etmek amacıyla ekonomiyi canlandırmaya yönelik uygulamaya koyduğumuz mali tedbirler, destekleyici makro ihtiyati politikalar, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla sağlanan krediler ve olumlu dış konjonktürün etkisiyle 2017 yılında yüzde 7,4 ile güçlü bir büyüme performansı elde ettik.

Bu yılın ilk yarısında Türkiye ekonomisi yüzde 6,2 büyüyerek küresel ve yerel ölçekteki birçok belirsizliğe rağmen güçlü seyrini sürdürdü. Büyüme tarafındaki pozitif görünümün devam etmesinde iç talep ve yatırım kanalından gelen güçlü katkıların belirleyici olduğunu söyleyebiliriz.

2018’in ikinci çeyreğinden itibaren, gelişmekte olan ülkelere yönelik risk algısının bozulması ve Fed’in faiz artışlarıyla uluslararası sermaye akımlarının yavaşlaması sürecinde, dış finansman ihtiyacımızın yanında Türkiye ekonomisine ve Türk lirasına yönelik spekülatif saldırılar neticesinde ülke risk primimiz yükselmiş ve Türk lirası değer kaybetmiştir. Kur ve faiz tarafında yaşanan şoklar ve finansmana erişimin sınırlanması ile iç talep ivme kaybetmiştir. Dış talep ise mal ihracatı ve turizmdeki güçlü performans ile büyümeye pozitif katkı vermektedir.

Bütçe gelirleri artıyor

Yıl sonunda merkezi yönetim bütçe giderlerinin 821,8 milyar lira, merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 749,6 milyar lira, bütçe açığının 72,1 milyar lira, faiz dışı dengenin de 4,3 milyar lira olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Bütçe açığının, başlangıç hedefinin 6,2 milyar lira üzerinde gerçekleşmesini ve açığın milli gelire oranının yüzde 1,9 olmasını öngörüyoruz.

2019 yılında bütçe giderleri 961 milyar lira, bütçe gelirleri 880,4 milyar lira, vergi gelirleri 756,5 milyar lira, faiz dışı giderlerİ 843,7 milyar lira, bütçe açığı ise 80,6 milyar lira olması öngörülüyor.

Yatırımlar için 65.1 milyar lira

Eğitime ayırdığımız kaynağı 2019’da 161 milyar liraya çıkarıyoruz. Bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 17’sini tek başına eğitime ayırıyoruz.

2019’da özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını destekleyeceğiz. 2019’da bütçeden yatırımlar için 65,1 milyar lira kaynak ayırıyoruz.

Tek Hazine Kurumlar Hesabı ile kamu nakit kaynaklarının Hazine tarafından tek bir hesapta izleneceğini belirten Albayrak, orta ve uzun vadede yaklaşık 40 milyar liralık kamu kaynağının tek hesap üzerinden yönetileceğini kaydetti.

YEP ile dengeleme süreci

Yeni Ekonomi Programı’na (YEP) (2019-2021) göre, sıkı para ve maliye politikaları uygulanarak ekonomideki dengelenme süreci doğru bir şekilde yönetilecektir. enflasyon, cari işlemler ve dış finansman ihtiyacı kaynaklı risklerin minimize eden sürdürülebilir bir büyüme politikası izlenecektir. Önümüzdeki dönemde ekonomideki dengelenmenin belirginleşmesi ve yavaşlayan iç talep nedeniyle işsizlik oranının bir miktar artarak 2018 yılında ortalama yüzde 11,3 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz.