Büyüme geriliğinin sebepleri

Büyüme bir çocuğun sağlıklı olduğunun en önemli göstergesidir. Fakat hormon eksikliklerinde büyüme geriliği en önemli bulgulardandır. Başta hipofiz bezinden salgılanan büyüme hormonu (BH) olmak üzere tiroid ve cinsiyet hormonları büyümeyi düzenlerler.

Büyüme hormonu düzenli bir salınım göstermez, zaman zaman salgı atakları yapar. Salınım atakları özellikle gece uyku döneminde sıktır. Etki en belirgin olarak kemik ve kıkırdak dokusu üzerinedir. Vücutta üretilen bazı büyüme faktörleri, kemik uçlarında büyüme plağındaki kıkırdak hücrelerinin bölünmesini ve çoğalmasını sağlayarak çocuğun boy atmasını sağlar.

Büyüme hormonu eksikliğinde, çocuğun boyu kendi yaş grubu için belirlenmiş olan standardın altında kalır. Bu gerilik özellikle 2 yaşından sonra belirginleşir. Vücut bölümleri birbiri ile orantılı olan hastanın göbek bölgesinde, yağlanma görülür. Boyuna göre kilosu daha fazla olur. Kemik yaşı geridir. Ağır ve erken başlangıçlı durumlarda, alın belirgin, burun kökü basık (taş bebek yüzü), cilt ve saçlar ince, ses tizdir.

BH eksikliği pek çok sebepten kaynaklanabilir. Fakat kötü beslenme, sevgisizlik önemli sebeplerdir.

Günümüzde BH eksikliği tedavisi başarılı bir şekilde yapılabilmektedir. Fakat büyüme hormonu ilaçları ithal ilaçlar olduğundan maliyeti yüksek bir tedavidir. Sevindirici olan ise artık ülkemizde sağlık sigortalarının bu maliyeti karşılıyor olmaları..