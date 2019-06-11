Büyükşehirin yüzde 75 hibe destekli seraları üreticinin yüzünü güldürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nca yürütülen proje kapsamında Köprübaşı ilçesinde 13 seranın kurulumu yüzde 75 hibe destekli olarak gerçekleştirildi. Üreticilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmeden 4 mevsim üretim yapabildiği seralar üreticilere yeni gelir kapısı açtı.

Manisa il genelinde kırsal kalkınmanın sağlanması adına önemli projeleri hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, ‘Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi’ (Seracılık) ile üreticilere büyük destek sağladı. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nca yürütülen proje kapsamında Köprübaşı ilçesinde de 13 seranın kurulumu yüzde 75 hibe destekli olarak gerçekleştirildi. Üreticilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmeden 4 mevsim üretim yapabildiği seralar üreticilere yeni gelir kapısı açtı.

Kırsal kalkınmanın sağlanması adına il genelinde birçok projeyi hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, projeleriyle üreticilerin yüzünü güldürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nca yürütülen projeler kapsamında ana arı, zeytin, badem ve ceviz fidanları dağıtıldı. Ayrıca il genelinde yüzde 75 hibe destekli olarak anahtar teslim kurulan seralarla da üreticilere yeni gelir kapıları açıldı. ‘Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi’ (Seracılık) kapsamında Köprübaşı’nda kurulan 13 serada da üretim sürüyor. Köprübaşı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Ali Aybars Özbilgin, sera desteğinden faydalanan üreticiler Ayşe Kurt ve Mehmet Zeybek ile bir araya geldi. Kendilerine sağlanan sera desteğinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün‘e teşekkürlerini ileten üreticiler Ayşe Kurt ve Mehmet Zeybek, 4 mevsim üretim yapabildikleri seralarda mevsimine göre salatalık, domates, marul, fasulye ve çilek gibi ürünler yetiştirebildiklerini ifade ederek, yapılan destekle kendilerine yeni gelir kapılarının açıldığını belirtti.