Büyükşehir’in örnek projesi vatandaşların hizmetinde

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte 7/24 yerel yönetim hizmetlerini aralıksız sürdürürken, sosyal projelere de ayrıca özel önem veriyor. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi’nin öncü projesi olan ‘Sırdaşın Olayım’ vatandaşlara adeta umut oluyor.

Güvenli bir adres

Hem Kayseri’de hem de şehir dışındaki vatandaşlara destek olan Sırdaşın Olayım projesi ile vatandaşlar çevrimiçi, ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı; bireylerin kişisel ve sosyal sorunlarını, ailevi problemlerini ve günlük yaşantılarını etkileyen her konuda alanında uzman psikolojik danışman, psikolog ve aile danışmanlarıyla görüşebiliyor. Sırdaşım Olayım Projesi ile vatandaşlar doğrudan uzmana ulaşılabiliyorlar. Bu kanal ile ister sesli veya görüntülü, ihtiyaç hissedilirse de yüz yüze görüşme gerçekleştirebiliyorlar. Büyükşehir Belediyesi’nde Uzman Psikolog olan Kübranur Ceyhan, bireylerin kişisel ve sosyal sorunlarını, ailevi problemleri ve günlük yaşantılarını etkileyen her konuda destek verdiklerini ifade ederek, gizlilik esasına dayalı, çözüm odaklı ve 7/24 ulaşılabilir, sorun çözme becerilerine yönelik uygun yöntem ve tekniklerle gençlerin kişisel ve sosyal yaşam kalitelerini yükselmesine katkı sağladıklarını dile getirdi.

Ceyhan, online veya yüz yüze görüşmeleri sağlayarak seans süreçlerini devam ettirdiklerini belirterek, “En başta gençlerin başvurabileceği güvenli bir adres olmamız onlarla kuracağımız bağın ilk adımı oluyor. Çünkü bilgi alma süreçlerinde güven sağlamamız kendilerini daha rahat ifade etmelerine neden oluyor. Aynı zamanda gizlilik esasına dayalı, çözüm odaklı ve 7/24 ulaşılabilir, sorun çözme becerilerine yönelik uygun yöntem ve tekniklerle gençlerin kişisel ve sosyal yaşam kalitelerini yükselmesine katkı sağlıyoruz” diye konuştu.