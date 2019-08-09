0553 313 94 23

Büyükşehir’den yeni bir enerji kaynağı daha

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum’da yenilenebilir enerji yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.

09 Ağustos 2019 Cuma 17:49
Büyükşehir’den yeni bir enerji kaynağı daha

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum’da yenilenebilir enerji yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediyesi, evsel atıkların oluşturduğu metan gazını elektrik enerjisine dönüştürerek Erzurum’da hem ekosistemi koruma altına aldı, hem de kuruma yepyeni bir gelir kapısı kazandırdı. Hayata geçirdiği çevresel yatırım projeleriyle bir model haline gelen Büyükşehir Belediyesi, Erzurum’un evsel atıklarının depolandığı sahayı kendi kaynaklarını kullanarak adeta elektrik santraline dönüştürdü. Çöplerin oluşturduğu ve karbondioksitten 28 kat daha zararlı olan metan gazının elektrik enerjisine dönüştürülmesini sağlayan Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yılın temmuz ayından bu yana toplamda 9 bin 692 Megawat elektrik üretti. Söz konusu yatırımla metan gazının ekosisteme vereceği zararın önüne geçmeyi de başaran Erzurum Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda kuruma sürdürülebilir bir de gelir kalemi kazandırdı.


HEM ÇEVREYİ KORUYOR, HEM PARA KAZANDIRIYOR


Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, giderek tükenen enerji kaynakları karşısında tüm dünyanın yenilenebilir enerji üretimi için seferber olduğunu hatırlatarak, Erzurum’da güneş ışınlarından sonra metan gazından da enerji elde etmeyi başardıklarını söyledi. Metan gazının, karbondioksitten 28 kat daha zararlı olduğunu ve sera gazı etkisi yaparak atmosfere bile ciddi zararlar verebildiğini vurgulayan Başkan Sekmen, Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği bu projeyle çok büyük bir çevre tehdidini de ortadan kaldırdıklarını kaydetti. Çeşitli işlemlere tabi tutulmak suretiyle metan gazını elektrik enerjisine dönüştürerek, Erzurum’da yepyeni bir kaynak oluşturduklarını anlatan Başkan Mehmet Sekmen, “Bu yatırımımız iki ayrı amaca birden hizmet ediyor. Yani Büyükşehir Belediyesi olarak metan gazının atmosfere salınımını engellemenin yanı sıra bu işten aynı zamanda gelir de elde ediyoruz” diye konuştu.


YENİLENEBİLİR ENERJİDE ERZURUM MODELİ


Geçtiğimiz yılın temmuz ayından bu yana faaliyet gösteren yatırım sayesinde bu yılın haziran ayı sonuna kadar üretilen elektrik enerjisi miktarının neredeyse 10 bin Megawata ulaştığını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şunları kaydetti: “Günümüzde yenilenebilir enerji kaynakları oluşturabilmek çok büyük bir önem taşıyor. Biz de bu bağlamda işe güneş enerji sistemleriyle (GES) başlamıştık. Şehrimizin muhtelif noktalarında kurduğumuz GES’lerle Erzurum’daki çok önemli bir potansiyeli değerlendirmiş olduk. Bununla da yetinmeyerek evsel atıklardan enerji üretilmesi sürecine yoğunlaştık ve bunu da başardık. Bu yatırımlarımızın her birisi, aslında şehrimiz ve bölgemiz için model olma niteliği taşıyor. Dolayısıyla özel sektörün ilgisini de bu yöreye çekmiş oluyoruz. Erzurum’u sahip olduğu kendi değerleri ve potansiyelleri üzerinden geliştirmeye, güzelleştirmeye ve kalkındırmaya devam edeceğiz”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 17:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çaykur Rizespor'da ayrılık
    1. Çaykur Rizespor'da ayrılık
    2. Gümrüğe takılan Rolls-Royce'un fiyatı..
    3. Erciş Gençlik Belediye Spor futbolcu..
    4. Çanakkale'de başörtülü anne ile kızına..
    5. Erciş Belediyesinden engelli..
    6. Nijerya’da kaçırılan 10 Türk serbest..
    7. Tunç Soyer: "Omuzlarımızdaki yük çok..
    8. Arkeolojik vadide yürüyüşe çıkan..
    9. Osmangazi kurban bayramına hazır
    10. HDP’li Silopi Belediyesinin işten..
    11. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet..
    12. Bakan Soylu, bayram tedbirlerini..
    13. Mustafa Savaş’ın Kurban Bayramı mesajı
    14. Tokat'ta bayram öncesi "drone" ile..
    15. Bu hafta altın kazandırdı, borsa ve..
    16. Jandarma sürücüleri drone ile havadan..
    17. Çaykur Rizespor’da 4 imza birden
    18. Basın açıklaması yaparken depreme..
    19. Başkan Dündar personelle bayramlaştı
    20. Başkan Gümrükçü’den işçilere bayram..
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!