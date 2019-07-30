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Büyükşehirden Spor Okulları "Yaz Ligi"

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz döneminde açılan yaz spor okulları kapsamında ligler düzenliyor.

30 Temmuz 2019 Salı 11:29
Büyükşehirden Spor Okulları "Yaz Ligi"

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz döneminde açılan yaz spor okulları kapsamında ligler düzenliyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi sporun ve sporcunun dostu olmaya devam ediyor. Yaz spor okullarına destek olmak, geleceğin yıldızlarını keşfetmek ve çocuklara Antalyaspor sevgisini aşılamak amacıyla, büyükşehir belediyesi ve Antalyaspor iş birliği içerisinde hayata geçirilen spor okulları yaz ligi Antalyaspor Hasan Subaşı Tesisleri’nde gerçekleşiyor.


Futbol branşında 36 futbol okulunun katılımıyla start alan ligde 576 minik sporcu ter döküyor. 2008-2011 yaş grupları arasında gerçekleşen lig, 100’e yakın karşılaşmanın ardından son bulacak. Futbol branşında başlayan lig, basketbol branşıyla devam edecek.


Ailelerden ilgi


Lige katılım gösteren futbol okullarında çocuklarını izlemek isteyen veliler de Hasan Subaşı Tesisleri’ne akın ediyor. Müsabakalar esnasında saha kenarından çocuklarına destek olan veliler renkli görüntüler oluşturuyor. Bunun yanı sıra ulaşım konusunda sorun yaşayan spor okullarına büyükşehir belediyesi tarafından servis imkanı sağlanırken, sporcuların sıvı ve gıda takviyeleri de karşılanıyor. Antalyaspor Tesisleri’nde çocuklarını izlemekten keyif alan veliler böyle bir hizmeti sunduğu için Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkürlerini iletti.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:29
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