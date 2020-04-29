Büyükşehirden sokak hayvanlarına 20 ton mama

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, virüs salgınının başlangıcından bu yana sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için 20 ton mama dağıtımı yaptı.

Korona virüs ile her alanda mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. İki ayrı ekip ve vektörel mücadele ekipleri virüs salgınının başından bu yana 20 ton kedi ve köpek mama dağıtımı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi korona virüs nedeni ile vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamalarını da göze alarak sokak hayvanlarının aç kalmamaları için salgının başlangıcından bu güne 20 ton mama sokak hayvanlarına verildi.

Sokak hayvanlarına yönelik mama çalışması kapsamında iki ayrı ekip Karamürsel’den İzmit’e Umuttepe Kampüsü’den Gebze’ye kadar kedi ve köpekleri 12 ilçede besliyor. Ayrıca 12 ilçede sivrisinek, karasinek ve hastalık bulaştıran canlılarla mücadele veren vektörel mücadele ekipleri de araçlarında mama bulundurarak, çalışma yaptıkları sırada rastladıkları sokak hayvanlarını besliyor.