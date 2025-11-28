Büyükşehir’den gençlere yönelik büyüleyici ‘Mobil Dijital Gençlik Merkezi’

Kayseri’de gençlere ve öğrencilere yönelik hizmetleri ile dikkatleri üzerine çeken Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu doğrultudaki önemli bir projesini daha çeşitli kurum ve kuruluşların iş birliğinde hayata geçirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde hayata geçirdiği Mobil Dijital Gençlik Merkezi açıldı. Mehter takımının mini konseri, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Mobil Dijital Gençlik Merkezi Açılış Töreni’nde konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’ye sevdalı olduklarını vurgulayarak, “Şehrimizi seviyoruz, gençlerimizi seviyoruz, şehrimize sevdalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın deyimiyle; ‘aşk ile çalışan yorulmaz.’ Biz bir iş bitince diğer işe koyularak yorgunluğumuzu gideren bir anlayışın sahibiyiz” dedi.