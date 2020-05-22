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Büyükşehir’den 60 yaş ve üstü vatandaşlara bayram hediyesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde moral vermek için bayram paketi hazırladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 13:19:58 -
Büyükşehir’den 60 yaş ve üstü vatandaşlara bayram hediyesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde moral vermek için bayram paketi hazırladı. Paketler, 60 yaş ve üstündeki 10 bin İzmirliye dağıtılacak.


Bayramı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sevdiklerinden ayrı geçirecek 60 yaş ve üstü vatandaşlara moral vermek için harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, bayram paketi hazırladı. İçinde bayram şekeri, Türk kahvesi ve kolonya bulunan bayram paketlerinin dağıtımına bugün başlandı. Bayram paketleri merkez ilçelerdeki 60 yaş ve üstü 10 bin İzmirliye dağıtılacak. Pakette, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kutlama mesajı da bulunuyor. Başkan Soyer İzmirlilere şu ifadelerle sesleniyor: “Ramazan Bayramı’nızı içtenlikle kutluyor, bu zor zamanlardaki sabır ve dayanışmanın güzel meyvelerini yakında toplayacağımıza inanıyorum. Nice sağlıklı ve mutlu bayramlara."

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