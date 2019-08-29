0553 313 94 23

Büyükşehir Yaz Okullarından final

Konya Büyükşehir Belediyesinin çeşitli alanlarda Konya genelinde düzenlediği yaz okullarının final programı binlerce öğrencinin katımıyla yapıldı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 17:08
Büyükşehir Yaz Okullarından final

Konya Büyükşehir Belediyesinin çeşitli alanlarda Konya genelinde düzenlediği yaz okullarının final programı binlerce öğrencinin katımıyla yapıldı.


Konya Büyükşehir Belediyesinin ilçe belediyeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğü iş birliğiyle Konya genelinde gerçekleştirdiği yaz okullarının final programı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezindeki programa; Genç KOMEK Yaz Okulu, Yaz Spor Okulları, Bilim Merkezi Yaz Kampları, Bilgehaneler, Kılıçarslan Gençlik Merkezi, Yaz Lise Akademisi ile Müftülük Yaz Kur’an Kurslarına gidip Büyükşehir Belediyesi kamplarına katılan binlerce öğrenci ve aileleri katıldı.



“İyi bir nesil yetiştirmek için hep birlikte gayret göstermemiz lazım”


Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, önceliklerinin her zaman çocuklar olduğunu ve bu kapsamda 31 ilçede yaz boyunca çok farklı etkinliklere imza attıklarını ifade etti. Türkiye’nin tüm dünyadaki Müslümanların umudu olan çok büyük ve güçlü bir ülke olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Bunu başarmanın tek yolu iyi bir nesil yetiştirmek. Onun için sizlerin iyi yetişmesi adına hep birlikte gayret göstermemiz gerekiyor. Bunun için ilçe belediyelerimizle, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle, İl Müftülüğümüzle, Halk Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte bu yıl örnek çalışmalar yürüttük” şeklinde konuştu.



“70 binden fazla çocuk ve genç yaz faaliyetlerine katıldı”


Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl Konya merkezde ve ilçelerde 70 binden fazla çocuğun ve gencin katılımıyla yaz faaliyetleri düzenlediklerini anlatan Başkan Altay, “2019 Genç KOMEK Yaz Okulumuz; Konya genelinde toplam 69 binada 17 bin 500 öğrencimizin katılımı ile yapıldı. Bu yıl ilk kez 28 ilçede hayata geçirdiğimiz Yaz Spor Okulları; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve ilçe belediyelerimizin katkısı ile 56 tesiste, 12 branş, 107 spor uzmanı ile gerçekleştirildi” dedi.



“Bizim en büyük vazifemiz sizin için güzel bir Konya hazırlamak”


Başkan Altay, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Bilgehanelerde öğrencilerimiz yaz döneminde çeşitli sosyal aktivitelerin ve spor eğitimlerinin yanı sıra; Kur’an-ı Kerim, İbadet, Siyer, İlmihal, Değerler Eğitimi ile okul hayatlarına katkı yapacak dersleri aldı. Bilim Merkezi Yaz Kampları, Kılıçaslan Gençlik Merkezi Yaz Okulu ve Yaz Lise Akademisinde de yaz tatillerini verimli şekilde geçirmek için çocuklarımız çok sayıda etkinliğe ve eğitime katıldı. Selçuklu, Meram, Karatay Belediyelerimizin ve İl Müftülüğümüzün katkıları ile şehir merkezindeki Yaz Kur’an Kurslarına giden öğrencilerimiz, Genç KOMEK Yaz Okulundaki öğrencilerimizle birlikte Kent Ormanı ve Dutlukır’daki oyun kamplarında birbirinden eğlenceli oyunlarla hem eğlendiler, hem öğrendiler. Yine, öğrencilerimiz Beyşehir’deki Atabey Gençlik ve Eğitim Kampında çeşitli eğitimlere katılarak kendilerini geliştirdi. Çocuklarımız; milli ve manevi değerlere sahip olma, arkadaş ilişkilerini geliştirme ve doğayı tanıma fırsatı buldu. Bizim en büyük vazifemiz sizin için güzel bir Konya hazırlamak, yaşamanız için güzel bir şehir oluşturmak. Yaz döneminde hayata geçirdiğimiz örnek çalışmalarda emeği geçen tüm belediye başkanlarımıza, Müftülüğümüze, Milli Eğitim ve Halk Eğitim Müdürlüklerimize, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, katılan bütün öğrencilerimize, ailelerine ve emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”



“Konya, gençliğe yatırım yapma açısından bir marka haline geldi”


AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da, Konya Büyükşehir Belediyesinin gençliğe yatırım yapma açısından bir marka haline geldiğini belirterek, “İnşallah biz de Türkiye’nin gençliğinin layık olduğu yerlere gelebilmesi için elimizden geleni yapmayı taahhüt ediyoruz” dedi.


AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir ise, “Büyükşehir Belediyemiz büyük bir seferberlik halinde gençlerimizi geleceğe hazırlamak için bu güzel programları düzenliyor. Sizler bizim geleceğimizsiniz, yarınlarımızsınız bu yolculukta ayağınıza taş değmesin” diye konuştu.


Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Geleceğimizin teminatı gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı yetişmesinde emek veren çok kıymetli hocalarımı ve bu organizasyonu düzenleyen çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından yaz okullarında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri ve sertifikaları verildi. Sunuculuğunu da öğrencilerin yaptığı programda gerçekleştirilen halk oyunları gösterisi de büyük beğeni topladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 17:08
  1. bilim
  2. doğa
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Moro'nun resmi logosu kabul edildi
    1. Moro'nun resmi logosu kabul edildi
    2. Dündar’dan işyeri yanan esnafa ziyaret
    3. Mavi Koridor Rallisi, Yavuz Sultan..
    4. Merkez Bankası Başkanı Uysal:..
    5. Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    6. İç borçlanma stratejisi (1)
    7. Toyota ve Suzuki iş birliğine gidiyor
    8. Sarıyer'de ilkokulun tahliye edilmesi
    9. Yaralı bıldırcın kılavuzu kuşu tedavi..
    10. Kapalıçarşı'da altın
    11. AK Parti Kavak İlçe Danışma Toplantısı
    12. DESOB başkanı ve yönetiminden kayyuma..
    13. Avcılar’da kolonları çatlayan binanın..
    14. Mersin Üniversitesi, Tarsus’ta..
    15. Kayseri’de 7 buçuk milyon yıllık..
    16. Zeytinburnu’nda dehşet anları kamerada
    17. Çanakkale’deki yangın kontrol altına..
    18. Karadağ Ormanlık alanda yangın paniği
    19. Büyükşehir Yaz Okullarından final
    20. Söke’de ağaca çarpan otomobilin..
    21. S&P Pakistan’ın kredi notu ve..
    22. Cumhuriyet yazarı haddi aştı... TSK’ya..
    23. Fenerbahçe'den Volkan Demirel açıklaması
    24. Tarihi köprüde onarım çalışmaları..
    25. GÜNCELLEME - Çanakkale'de orman yangını
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya ziyareti
    27. Aydın’da yükümlüler Pınarbaşı Mesire..
    28. Türkiye'nin köklü kulübünün yasağı..
    29. Korgeneral Pekin'den operasyon mesajı:..
    30. Kaymakam Güven’den 30 Ağustos Zafer..
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı