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Büyükşehir yaşlıları unutmadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi bu bayramda da toplumun bugünlere gelmesinde emeği olan yaşlıları unutmadı.

13 Ağustos 2019 Salı 14:41
Büyükşehir yaşlıları unutmadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi bu bayramda da toplumun bugünlere gelmesinde emeği olan yaşlıları unutmadı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Kurban Bayramında huzurevlerinde kalan yaşlıları ziyaret etti, bayram kutlamalarına katıldı. Ziyarete, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Serpil Keskin ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer katıldı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Buca Sosyal Yaşam Kampüsü bünyesinde kurduğu huzurevini ziyaret eden Neptün Soyer, huzurevi sakinlerine mutlu bir bayram diledi. “Sizler yalnız değilsiniz, İzmir Büyükşehir Belediyesi her zaman yanınızda. Biz de her ihtiyaç duyduğunuzda sizlere desteğe hazırız” diyen Soyer, huzurevi sakinleriyle yemek yedi, sohbet etti.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 14:41
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