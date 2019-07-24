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Büyükşehir ve yatırımcı kurumlardan bir ortak proje daha

Muğla Büyükşehir Belediyesi yatırımcı kurumlarla il merkezinde başlattığı Menteşe Kentsel Tasarım Yolu 2.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:58
Büyükşehir ve yatırımcı kurumlardan bir ortak proje daha

Muğla Büyükşehir Belediyesi yatırımcı kurumlarla il merkezinde başlattığı Menteşe Kentsel Tasarım Yolu 2.Etap cadde, yol, kavşak düzenlemesi ve alt yapı çalışması ile vatandaşların daha konforlu ve rahat bir ulaşım ağında seyahat etmesini amaçlıyor.


Menteşe İlçesi Rıfat Ayaydın, Hasan Ercan, Hasan Ali Yücel ve Teyyare Kavşağı’nda 15 Milyon 627 Bin TL yatırımla Kentsel Tasarım Yolu 2.Etap cadde, kavşak, yol, kaldırım, alt yapı çalışmaları yapılacak.


Şehir içi yaya ve araç trafiğinde düzenli bir akışın sağlanacağı, altyapı çalışmalarından dolayı deforme olan alanların yenileneceği, yağmursuyu altyapılarının yapılacağı, yol güzergahında sürüş konforunun artırılması için sıcak asfalt kaplamasının ve yaya trafiğine uygun olarak kaldırım kaplamalarının yenileneceği çalışma ile yatırımcı kurumların da çalışmalarını tamamlaması hedefleniyor.


İl merkezinde yatırımcı kurumlarla koordineli başlayan Menteşe Kentsel Tasarım yolu 2.Etap cadde, yol, kavşak düzenlemesi ve alt yapı çalışmasında mevcutta trafik ışıklarına sahip iki kavşağın dönel kavşak yapılarak bekleme süresinin en aza indirilmesi hedefleniyor. Zübeyde Hanım Caddesi, Hasan Ercan Caddesi ve Hasan Ali Yücel Caddesinin kesişim noktasında bulunan Kara Muğla Deresi üzerinde (Migros ve Üntaş konutlarının önünde) halihazırda sinyalize olarak çalışan kavşak noktasının dönel kavşak, Teyyare Kavşağı’nın geometrisinin yeniden düzenlenerek modern dönel kavşak haline getirilmesi hedefleniyor.


Başkan Gürün; “Düzenli yolları, modern kavşakları, bisiklet yolları, güçlü alt yapısı ile Muğla hizmetin en iyisini hak ediyor.”


Muğla Büyükşehir Belediyesi ve diğer yatırımcı kurumların ortak çalışmasının vatandaş ve kurumlar için her açıdan kazanç olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün çalışmaların tamamlanmasıyla alt, üst yapıları, modern kavşakları ile Muğla’ya yakışan bir ulaşım ağına sahip olacaklarını belirtti. Başkan Gürün; “Muğla il merkezimiz Menteşe’de diğer yatırımcı kurumlarla Menteşe Kentsel tasarım yol ve meydan düzenlemesini tamamladık ve il merkezimize bisiklet yolları kazandırdık. Tek yön uygulaması ile de şehir içi trafiğin bir nebze olsun rahatlamasını sağladık. Yine yatırımcı firmalarla birlikte başlattığımız Menteşe Kentsel Tasarım yolu 2.Etap projesi ile tek yön uygulamasının devamında şehir içi trafiğinin düzenli akışını sağlayacak güzergahları yeniliyor, iki kavşağımızdaki trafik ışıklarının yerine modern, bekleme süresi olmayacak dönel kavşaklar yapıyoruz. İl merkezine girişte misafirlerimizi karşılayan Teyyare Meydanı’da yenilenen yüzü ile vatandaşlarımıza yakında hizmet verecek. Trafik yoğunluğu, araç sayıları hesaplanarak yapılan çalışmalar ve Kent Meydanı’nda yapımına devam ettiğimiz katlı otoparkımızın tamamlanmasıyla şehir içinde trafik akışının sakin, araç yoğunluğunu da en aza indirmeyi hedefliyoruz. Düzenli yolları, modern kavşakları, bisiklet yolları, güçlü alt yapısı ile Muğla hizmetin en iyisini hak ediyor” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:58
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