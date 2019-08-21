0553 313 94 23

Büyükşehir hizmet binaları ihalesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 1 milyon 260 bin metrekaresi Millet Bahçesi’ne dönüşecek olan Hava İkmal arazisinde yapılan protokol gereği hizmet binaları inşa edecek.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:47
Büyükşehir hizmet binaları ihalesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 1 milyon 260 bin metrekaresi Millet Bahçesi’ne dönüşecek olan Hava İkmal arazisinde yapılan protokol gereği hizmet binaları inşa edecek. Hizmet binalarının yapımı için yaklaşık maliyeti 12 milyon 919 bin TL’yi bulan ihale gerçekleştirildi.


Büyükşehir Belediyesi’nin Hava İkmal arazisinde hizmet binaları yapılması işi için gerçekleştirdiği ihaleye sekiz firma katıldı. İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:


"Bozdağ İnşaat: 10 milyon 860 bin TL, Çağan İnşaat: 11 milyon 300 bin TL, Çakıroğlu İnşaat: 11 milyon 448 bin TL, Sungur İnşaat:11 milyon 449 bin TL, Öner İnşaat: 11 milyon 880 bin TL, Tasarı ve Larende Elektrik İş Ortaklığı:11 milyon 980 bin TL, Emitek İnşaat: 13 milyon 665 bin TL, Yapı Tesis İnşaat: 16 milyon 152 bin TL."


İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Demokrat Parti'ye oy veren bir Yahudi ya bilgisizdir ya da sadakatsiz"
    1. "Demokrat Parti'ye oy veren bir Yahudi..
    2. Haluk Dursun'un ölümünde sabotaj..
    3. İstanbul Büyükşehir Belediye personel..
    4. Prof. Dr. Haluk Özener, "Minimum 20..
    5. Siirt’te eşeğin teptiği çocuk yaralandı
    6. Siirt’te inşaattan düşen işçi yaralandı
    7. Nijerya'da vali yardımcısının..
    8. Taze kiraz, üzüm ve nar ihracatçıları..
    9. Yeşilyurt Belediyespor hazırlık..
    10. Hamilelerin x-ray cihazlarından..
    11. Batman’da trafik kazası: 4 yaralı
    12. 12 Dev Adam, Atlas Challenge..
    13. Esad rejiminden İdlib’e saldırı: 1..
    14. 15 yıllık çocuk özlemi akupunktur ile..
    15. Haliliye’de şeffafyönetim
    16. Samsun’da ilk 8 ayda 15 bin 701 kişi..
    17. Sol bacağı sağ bacağından kısa olan..
    18. Baydilli saha gezilerini sürdürüyor
    19. Beyazgül’den ailelere çağrı
    20. İngiliz futbolunda ırkçılık tartışmaları
    21. Skandal örnek! İYİ Parti’den kayyım..
    22. Kahramanmaraş'ta motosikletin..
    23. Elazığ’da tarım alanında 130 projeye..
    24. Hakkari’de haşerelerle mücadele..
    25. Futbol: TFF 1. Lig
    26. Futbol: Süper Lig
    27. Süper Lig’in 2. haftasında oynanacak..
    28. Süper Lig'de 2. hafta hakemleri belli..
    29. Beşiktaş, genç oyuncusunu..
    30. Öğretmenlere "tasarım odaklı düşünme"..
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!