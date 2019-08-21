Büyükşehir hizmet binaları ihalesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 1 milyon 260 bin metrekaresi Millet Bahçesi’ne dönüşecek olan Hava İkmal arazisinde yapılan protokol gereği hizmet binaları inşa edecek. Hizmet binalarının yapımı için yaklaşık maliyeti 12 milyon 919 bin TL’yi bulan ihale gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi’nin Hava İkmal arazisinde hizmet binaları yapılması işi için gerçekleştirdiği ihaleye sekiz firma katıldı. İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:

"Bozdağ İnşaat: 10 milyon 860 bin TL, Çağan İnşaat: 11 milyon 300 bin TL, Çakıroğlu İnşaat: 11 milyon 448 bin TL, Sungur İnşaat:11 milyon 449 bin TL, Öner İnşaat: 11 milyon 880 bin TL, Tasarı ve Larende Elektrik İş Ortaklığı:11 milyon 980 bin TL, Emitek İnşaat: 13 milyon 665 bin TL, Yapı Tesis İnşaat: 16 milyon 152 bin TL."

İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak.