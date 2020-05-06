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Aktüel

Büyükşehir Efeler’de altyapıyı yeniliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Efeler Doğu Gazi Bulvarı’nda yağmur suyu hat çalışması yapıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 16:28:22 -
Büyükşehir Efeler’de altyapıyı yeniliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Efeler Doğu Gazi Bulvarı’nda yağmur suyu hat çalışması yapıyor.


Aşırı yağış alan günlerde yaşanabilecek su baskınlarına karşı tedbirlerini üst seviyede sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, kalıcı çözümler üreterek uzun ömürlü altyapı çalışmaları yapıyor.


Aydın’ın dört bir yanında çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fen İşleri ekipleri, Efeler ilçesinde Doğu Gazi Bulvarı yağmur suyu hattında yenileme işlemi yapıyor. Bulvardaki çalışmada uzun ömürlü ve dayanıklı koruge borular kullanılıyor.


Gazi Bulvarı’nın yağmur suyu hattına kalıcı çözüm


Yapılan çalışmayla Hükümet Bulvarı ve Doğu Gazi Bulvarı’na çıkan sokaklara gelen yağmur suları toplanmış ve çalışma sonunda bulvarın yağmur suyu problemi kalıcı olarak çözülmüş olacak. Ayrıca bulvarda çalışmalar sonunda sıcak asfalt da yapılacak.


Büyükşehir Belediyesi’nin altyapıya verdiği önemden ve yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu teşekkür etti.

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