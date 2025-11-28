Büyükşehir dünya paleontoloji tarihine ışık tutacak 115 milyon tl’lik proje yükseliyor

Başkan Büyükkılıç’ın çalışmalarını yakından takip ettiği 7.7 milyon yıllık fosillerin sergileneceği müze, Türkiye’de ve dünyada eşi benzeri olmayan bir bilim merkezi olacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle yapımı hummalı bir şekilde devam eden Paleontoloji ve Fosil Müzesi Projesi, yalnızca şehrin değil, Türkiye’nin bilim dünyasında da önemli bir yer edinmeye hazırlanıyor.

Kayseri’nin Bilim ve Kültür Vizyonuna Yeni Bir Katman

Başkan Büyükkılıç, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu başkanlığında yürütülen kazılarda, Yamula Barajı etekleri ile Barsama bölgesinde bulunan ve yaklaşık 7,7 milyon yıl öncesine ait fil, mamut, zürafa, gergedan ve bovit fosillerinin sergileneceği yeni müze çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç’a incelemeleri esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal, Ufuk Sekmen, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen eşlik etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Paleontoloji Müzesi çalışmalarını yerinde inceledi. Projede gelinen son durum hakkında bilgi alan Başkan Büyükkılıç, incelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunarak, “Paleontoloji Müzemizin tamamlanma çalışmaları hızla devam ediyor. En kısa zamanda Paleontoloji Müzemizle buluşmuş olacağız” dedi.

Büyükkılıç, projenin yalnızca bir müze değil, aynı zamanda şehrin kültürel ve bilimsel geleceğine yapılan önemli bir yatırım olduğunu vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu dev proje ile hem Türkiye’nin paleontolojik mirasını koruyor hem de bilimi halkla buluşturan çağdaş bir kültür merkezini ülkeye kazandırıyor.

Dünya Paleontolojisine Işık Tutacak Bir Merkez

Gültepe Mahallesi’nde 8700 metrekare arsa üzerinde yükselen proje; mevcut 660 metrekarelik müze binasının korunması ve ona eklenen 1140 metrekarelik yeni yapı ile toplamda 4515 metrekare inşaat alanına sahip. Yeni müze, sabit ve geçici sergi salonları, fosil laboratuvarı, çocuk eğitim alanları, seyir terasları, hediyelik eşya satış birimi ve fosil maket galerisi gibi birçok işlevi bir arada barındıracak. Ayrıca müze kompleksi içinde yer alan donatılar da vatandaşlara kültürel bir buluşma noktası sunacak.