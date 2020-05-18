  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Âdâb-ı Muâşeret! Ziyareti kısa tutun

Tilâvet secdesi! Secdenin şartları

Affetmek

Liselerde sınıf geçme nasıl olacak? | Lisede sınıfta kalma var mı?

12. Sınıf öğrencileri hangi derslerden sorumlu geçecek? 9, 10, 11. sınıf yıl sonu başarı puanları
için kalan
Aktüel

Büyükşehir Doğu Gazi Bulvarı’nı sıcak asfaltla buluşturuyor

Efeler Doğu Gazi Bulvarı’nda yağmur suyu hat çalışmasını bitiren Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri sıcak asfalt çalışmasına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 14:57:55 -
Büyükşehir Doğu Gazi Bulvarı’nı sıcak asfaltla buluşturuyor

Efeler Doğu Gazi Bulvarı’nda yağmur suyu hat çalışmasını bitiren Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri sıcak asfalt çalışmasına devam ediyor.


Aşırı yağış alan günlerde yaşanabilecek su baskınlarına karşı tedbirlerini üst seviyede sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, kalıcı çözümler üreterek uzun ömürlü altyapı çalışmaları yapmaya devam ediyor. Büyükşehir belediyesi Fen İşleri ekipleri, Efeler ilçesinde Doğu Gazi Bulvarı yağmur suyu hattını yeniledikten sonra, bulvarda sıcak asfalt çalışmasını sürdürüyor.


Ekipler bulvarın bir tarafının asfaltlama çalışmasını bitirip trafiğe açarken diğer tarafının asfaltlama çalışmasının da kısa sürede bitirilmesi ve bulvarın tamamen trafiğe açılması planlanıyor. Bulvarda yapılan altyapı çalışmasıyla aşırı yağışlarda meydana gelebilecek yağmur suyu problemleri kalıcı olarak çözülmüş oldu.


Çalışmaları yakından takip eden vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin altyapıya verdiği önemden dolayı memnuniyetlerini dile getirip Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı