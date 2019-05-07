Büyükşehir Belediyespor’dan atletizm başarısı

Birçok branşta alt yapısından yetiştirdiği sporcularla en üst liglerde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Kütahya’da yapılan Turkcell U-20 Kulüpler Atletizm Ligi 1.Kademe yarışlarında 1 birincilik, 1 ikincilik ve 5 üçüncülük elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen, Turkcell U-20 Kulüpler Ligi 1.Kademe yarışları Kütahya’da yapıldı. 11 takım ve 194 sporcunun katılığı yarışlarda Büyükşehirli sporculardan Zeynep Kuran 400 metrede 57.01 sn. derecesiyle birincilik, 800 metrede ise 2.16 dakika ile üçüncü oldu. 200 metrede Merve Durak, 3 Adım Atlamada Nazlıcan İnaltekin, Gülle Atmada İlayda Ertunç ve 4x400 Bayrak takımı üçüncülük kazandı. Cirit Atma kategorisinde ise Gönül Demir 42.17 metre ile ikinci olmayı başardı. Elde edilen dereceler ile 143 puana ulaşan Büyükşehirli sporcular takım sıralamasında dördüncü olurken, 20 Ağustos’ta Denizli’de koşulacak olan final yarışlarına katılmaya hak kazandı.