0553 313 94 23

Büyükşehir Belediyesi’nden Konyaaltı sahili açıklaması

Antalya’da Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü yetkilileri, sosyal medyada paylaşılan Konyaaltı Plajı’nda amip tespit edildiği ile ilgili söylentilerin doğru olmadığını belirtti.

09 Ağustos 2019 Cuma 14:51
Büyükşehir Belediyesi’nden Konyaaltı sahili açıklaması

Antalya’da Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü yetkilileri, sosyal medyada paylaşılan Konyaaltı Plajı’nda amip tespit edildiği ile ilgili söylentilerin doğru olmadığını belirtti. Yetkililer, Antalya denizinin halk sağlığı açısından güvenli olduğunu ve rahatlıkla denize girilebileceğini belirterek halkın asılsız haberlere itibar etmemesini istedi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü yetkilileri, sosyal medya üzerinde son günlerde paylaşılan “ Konyaaltı Sahili Beach Park ve Sarısu Plajı arasında amip bulunduğu” yönünde çıkan haberle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu alanda çok sayıda plajın bulunduğuna dikkat çekilerek, plajların 12 adedinin Mavi Bayrak ile ödüllendirildiği vurgulandı.



Deniz sağlıklı


Söz konusu bölgede 24 adet numune istasyonu bulunduğuna ve her hafta düzenli şekilde analiz yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, 05/08/2019 tarihli son numune sonuçları incelendiğinde bölgenin ulusal ve uluslar arası standartlara uygun deniz suyu kalitesine sahip olduğunun anlaşıldığı belirtildi. İl genelinde farklı kurumlarca yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen verilerin deniz suyu kalitesinin halk sağlığı açısından hiçbir sıkıntı olmadığına halkın da; sosyal medyada dolaşan asılsız ve teknik bir çalışmaya dayalı olmayan haberlere itibar etmemesi istendi.



" 15 gün ara ile Avrupa Birliği normlarında kontrol ediliyor."


Açıklama’da şu ifadelere yer verildi: “Mavi Bayraklı Plajlar için deniz suyunun sezon süresince 15 gün ara ile Avrupa Birliği normlarında kontrol ediliyor. Söz konusu numune programı tüm mavi bayrak programına dahil olan kurumlarca (Antalya Valiliği Mavi Bayrak Komisyonunca) belirlenip bir bütünlük halinde uygulanıyor ve Mavi Bayrak panosunda ve ilgili web sayfasında (http://www.mavibayrak.org.tr/tr/plajlistesi.aspx?İl_refno=7) güncel deniz suyu analiz sonuçları plaj kullanıcıları ile paylaşılmaktadır. İl genelinde kurulan Mavi Bayrak Denetim Komisyonunca söz konusu plajlarda planlı/plansız denetimler yapılmakta olup; ayrıca Türkiye Çevre Eğitim Vakfına (TÜRÇEV) ulaşan şikayetlere/başvurulara istinaden de gerekli çalışmalar yapılarak başvuru sahibine yapılan iş ve işlemlerde bilgi verilmektedir.


Ayrıca Mavi Bayrak programı haricinde Antalya Valiliği Sağlık İl Müdürlüğünce de İl genelinde deniz suyu numuneleri alınıp gerekli analizleri yapılmakta ve Sağlık İl Müdürlüğünün web sayfasında (http://yuzme.saglik.gov.tr/) tüm plaj kullanıcılarının paylaşımına sunulmaktadır.


Söz konusu deniz suyu kalitesi izleme çalışmaları dışında Antalya Büyükşehir Belediyemizce de deniz yetki sahamızda kontrol amaçlı 81 noktada (ulusal mevzuatlarda minimum örnek alma sıklığı iki haftada bir olmasına rağmen konunun hassasiyeti nedeniyle Belediyemizce haftada 1 periyotla) deniz suyu kalitesi izleme çalışmaları yapılmaktadır.Söz konusu sosyal medyada yer bulan bölgede 24 adet numune istasyonumuz bulunmakta ve 05/08/2019 tarihli son numune sonuçları incelendiğinde ilgili yönetmelik ve ulusal ve uluslar arası standartlara uygun deniz suyu kalitesine sahip olduğumuz anlaşılmaktadır. İl genelinde farklı kurumlarca yürütülen bu çalışmalar sonucunda elde edilen verilerin deniz suyu kalitesinin halk sağlığı açısından değerlendirilmesi yapılmakta ve paydaşlarla paylaşılmakta olup; sosyal medyada dolaşan asılsız ve teknik bir çalışmaya dayalı olmayan haberlere değer verilmemesini halkımızdan rica ederiz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 14:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den net açıklama: Münbiç gibi olmayacak
    1. Türkiye'den net açıklama: Münbiç gibi..
    2. Başkan Demirtaş: “Bayram süresince..
    3. Ekran, fiziksel aktiviteye rağmen..
    4. Bursa'da servis minibüsünün çarptığı..
    5. Büyükşehir temizlik personeline ‘Sıfır..
    6. Dünya 3.’sü oldu
    7. Kutsal topraklarda 500 Sağlık..
    8. Bakan Çavuşoğlu’ndan Başkan Demir’e..
    9. "Bayramda dikkatli beslenmeliyiz"
    10. Sason’da otomobil şarampole..
    11. Bilecik’te Kurban Bayramı süresince..
    12. Başkan Ataç’tan Kurban Bayramı mesajı
    13. Nevşehir’de bayram öncesi trafik..
    14. Ot yangını korkuttu
    15. Zabıtadan bayram öncesi patlayıcı..
    16. Kurban eti 1 gün bekletilmeli
    17. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    18. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    19. Kocaeli’de Gürcistanlı genç plastik..
    20. Çad'da silahlı çatışma: 37 kişi öldü
    21. Bayramda oruç tutulur mu? Zilhicce..
    22. Siemens SINAMICS G120X, suyun ve..
    23. Amed Sportif Faaliyetler’den açıklama
    24. Rusya, ABD'li elçiyi bakanlığa çağırdı
    25. ‘Perinçekçi subaylar’ tartışması..
    26. Kurbanlıkların bakımını mahkumlar..
    27. 'Maden firmasına izin verilmesi için..
    28. Iğdır'da bal hasadı başladı
    29. Manisa’da 120 litre sahte içki ele..
    30. Sivas Belediyespor, Manisa’yı 1-0 yendi
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!