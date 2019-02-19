Büyükşehir Belediyesi’nden gençlere kaykay pisti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yeşil Kuşak Projesi’nde çocuk ve gençler için bin metrekarelik alanda kaykay pisti oluşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 80 bin metrekare alan üzerine inşa ettiği içinde yeşil alanlar, bisiklet yolları, yürüyüş parkurları, meydanlar, fitness aletleri ve dinlenme alanlarının yer aldığı Yeşil Kuşak’ta çocuk ve gençler için kaykay pisti oluşturdu. Bin metrekare alan üzerine inşa edilen kaykay pisti vatandaşların kullanımına açıldı.

Şanlıurfa yolu üzerinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi kavşağında yapılan yatay ve dikey engeller olmak üzere 3 farklı parkurun yer aldığı pist üniteleri montajlanarak gençlerin kullanımına açıldı. Kaykay pistinin bulunduğu alana izleyici bankları da yerleştirildi. Kaykay pistinde patenleriyle çeşitli aerobik hareketler yaparak eğlenen gençler, yapılan hizmetten dolayı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Yeşil Kuşak Projesi’nde birçok farklı çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez uygulanan aydınlatmalı salıncaklar kurdu. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi karşısında kurulan salıncaklar, akşam saatlerinden itibaren renkligörüntüler oluşturuyor.