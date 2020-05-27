  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Büyükşehir Belediyesinden çocuklara resim etkinliği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında belirli gün ve saatlerde sokağa çıkmalarına izin verilen çocuklara yönelik açık havada, resim, bulmaca ile okuma etkinliği düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 19:01:45 -
Büyükşehir Belediyesinden çocuklara resim etkinliği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında belirli gün ve saatlerde sokağa çıkmalarına izin verilen çocuklara yönelik açık havada, resim, bulmaca ile okuma etkinliği düzenledi.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla belirli gün ve saatlerde sokağa çıkmalarına izin verilen çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi. Sümerpark Ortak Yaşam Alanı açık havada yapılan etkinlikte çocuklar, resim çizdi, hikaye kitapları okudu ve bulmaca çözdü. Etkinlik sayesinde çocuklar hem eğlendi hem stres attı hem de bilgilerini pekiştirme fırsatı yakaladı. Kreş hizmetlerinde görev yapan öğretmenlerin gözetiminde gerçekleşen etkinlikte çocuklar, oldukça neşeli dakikalar geçirdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, belirli gün ve saatlerde sokağa çıkmalarına izin verilen çocuklara yönelik etkinlikler düzenlemeye devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı