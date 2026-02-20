Büyükşehir Belediyesi engelleri aşan kariyer yolculuğuna rehber oluyor

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde düzenlenen ücretsiz EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) hazırlık kursları, engelli bireylerin kamu kurumlarında istihdam edilmesine önemli katkılar sunuyor. EKPSS hazırlık kurslarına katılan engelli öğrenciler, sunulan eğitimlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, sağlanan bu imkânın hayatlarında önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Geçmiş dönemlerde kurslara katılarak EKPSS’de başarı sağlayan ve kamu kurumlarına atanan engelli memurlar ise Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu bu eğitimlerle çalışma hayatına adım atmalarında büyük rol oynadığını belirtti.

“DEPREMDE ÜÇ KARDEŞİMİ VE BABAMI KAYBETTİM”

Depremde üç kardeşini ve babasını kaybeden EKPSS kursiyerlerinden Ömer Gürbüz, “Depremde üç kardeşimi ve babamı kaybettim. Enkazdan 10 saat sonra çıkarıldım. Enkazdan çıkarıldıktan sonra zorlu bir süreç beni bekliyordu. Allah'a hamdolsun bu zorlu süreci başarılı bir şekilde yürüttüğümü ve atlattığımı düşünüyorum. Bu süreçte kara kalem, yüzme, tiyatro gibi etkinliklere katıldım. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen EKPSS kursuna katılıyorum. Bu hazırlık sürecini İnşallah en güzel şekilde atlatacağım. Burada çok mutluyum. Hocalarımız çok kıymetli. Buradaki bilgi her zaman insana bir şeyler katar. İnşallah bu süreçte de kazanarak atanmış olabileceğimizi düşünüyorum. Büyükşehir belediye başkanımız Sami Er’e çok çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“BİZE ÇOK DESTEK OLUYORLAR”

Ortopedik engelli Zeynep Zengin ise kursların çok faydalı olduğunu dile getirerek, “Ortopedik engelliyim. EKPSS kursuna yazıldım. Okursan faydalanmaya çalışıyorum. Gerek belediyemizden görevli arkadaşlarımız bize çok destek oluyorlar. Büyükşehir Belediye çalışanlarının bizlere desteği çok fazla. Çok güzel çok kaliteli. Büyükşehir belediye başkanımız Sami Er'e çok teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.

KESKİN: BU SINAV BİZİM TEK ŞANSIMIZ

Büyükşehir Belediyesi EKPSS hazırlık kurslarına katılan ve başarı sağlayarak kamu kurumuna atanan eski kursiyerlerden Emre Keskin, engelli vatandaşlara seslenerek, herkesin bu kurslara katılmalarını ve mesleklerini yapmalarını istedi. Keskin, “Ben Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu EKPSS hazırlık kurslarına katıldım. 3 defa hazırlandım bu sınavlara. İlk sınavdan 77 gibi bir puan aldım, çok başarılı olamadım. Daha sonra tekrar girdim 82 puan aldım. 3. sınava hazırlık yılında ise kendime bir yol çizdim. Sanki son defa hazırlanacakmışım gibi bir hırsla yüklendim. Bir daha hakkım olmayacakmış gibi çalıştım. 92 puan alarak atandım. Ben çok çalışkan bir öğrenci değildim, kitap bile okuyan biri değildim. Fatih Lisesi öğrencisiydim. Yıllar sonra Fatih Lisesi'ne memur olarak atamam yapıldı. Ben bu EKPSS kurslarına katılarak kazandım. Herkes kazanabilir. Bu kursları herkese öneriyorum. Eğer ufak da olsa bir şansınız varsa bu sınava herkesin girmesini isterim. Bu sınav bizim tek şansımız. Üniversitede okuyabiliriz ama bu sınava girmesini tavsiye ediyorum” diyerek, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

AKGÜN: HAYAT DEVAM EDİYOR

İnönü Üniversitesi’nde çalışan Abdullah Akgün ise, “Malatya Meslek Yüksek Okulu’nda memur olarak çalışıyorum. Belediyemizin ücretiz düzenlemiş olduğu EKPSS kurslarından yararlandım. Kurslarda ekipman olarak soru bankaları, ders kitapları konusunda bizlere yardımcı oldular. Hocalarımız da detaylı olarak bizimle ilgilendiler. Kurslara herkesin katılmasını tavsiye ediyorum. Aynı zamanda Tekerlekli Basketbol takımında oynuyorum. Spor Bilimleri Fakültesinde okuyorum. Antrenörlük bölümündeyim. Hayat devam ediyor. Büyükşehir Belediyemizin engellilere çok büyük faydaları oluyor. Bu nedenle teşekkür ediyorum” dedi.