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Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Kasımpaşa için geçmiş olsun mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 17:10:44 -
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Kasımpaşa için geçmiş olsun mesajı

ERZURUM (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2 futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Kasımpaşa Kulübü için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yer alan mesajda, "Kasımpaşa Kulübünde 2 futbolcunun Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendik. Futbolcu kardeşlerimize acil şifalar diliyor, Kasımpaşa Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

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