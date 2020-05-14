Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Kasımpaşa için geçmiş olsun mesajı
ERZURUM (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2 futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Kasımpaşa Kulübü için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yer alan mesajda, "Kasımpaşa Kulübünde 2 futbolcunun Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendik. Futbolcu kardeşlerimize acil şifalar diliyor, Kasımpaşa Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.