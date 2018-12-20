Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da olağan genel kurula doğru

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un olağan genel kurulunun, 5 Ocak 2019'da yapılacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulunun, tüzüğün ilgili maddesi gereğince olağan kongre kararı aldığı belirtildi.

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde 5 Ocak 2019'da gerçekleştirilecek genel kurulda çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantının aynı salonda 12 Ocak 2019'da yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Gerçekleştireceğimiz olağan genel kurulumuz, kulübümüz ile şehrimize hayırlı olsun. Süper Lig'in ikinci yarısında daha iyi kadro kurma konusunda titiz şekilde çalışmalar yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.