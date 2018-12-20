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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da olağan genel kurula doğru

Mavi-beyazlıların olağan genel kurul toplantısı, 5 Ocak 2019'da yapılacak

20 Aralık 2018 Perşembe 10:30
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da olağan genel kurula doğru

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un olağan genel kurulunun, 5 Ocak 2019'da yapılacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulunun, tüzüğün ilgili maddesi gereğince olağan kongre kararı aldığı belirtildi.

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde 5 Ocak 2019'da gerçekleştirilecek genel kurulda çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantının aynı salonda 12 Ocak 2019'da yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Gerçekleştireceğimiz olağan genel kurulumuz, kulübümüz ile şehrimize hayırlı olsun. Süper Lig'in ikinci yarısında daha iyi kadro kurma konusunda titiz şekilde çalışmalar yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 10:30
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  2. Olağan genel kurul toplantıı

YORUM YAZ

  • mustafa kemalmustafa kemal40 dk önce
    ortak degerimiz olan Ataturkumuzun adini digerleri ve ozellikle kk ile birlikte yazarak kirletmeyin, haddinizi bilin

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