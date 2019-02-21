Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları21 Şubat 2019 Perşembe 17:40
ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Taktik ağırlıklı pas ve çift kale maçla tamamlanan idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Erzurum temsilcisinde defans oyuncusu Pierre Kanstrup, takımdan ayrı salonda çalıştı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 24 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
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