Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları10 Nisan 2019 Çarşamba 23:03
ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 15 Nisan Pazartesi günü sahasında Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre mavi-beyazlı ekip, Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki idmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından tek kale maç yaptı.
Sakatlıkları bulunan Egemen Korkmaz ve İbrahim Akdağ'ın katılmadığı antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
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