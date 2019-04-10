Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları



ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 15 Nisan Pazartesi günü sahasında Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre mavi-beyazlı ekip, Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki idmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından tek kale maç yaptı. Sakatlıkları bulunan Egemen Korkmaz ve İbrahim Akdağ'ın katılmadığı antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

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